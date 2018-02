2. Liga Jahn als mögliche Aufstiegshilfe für Nürnberg

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr)

Beide Teams wollen und müssen punkten. Sowohl der Jahn als auch der Aufstiegskandidat Düsseldorf konnten ihre Partien am 23. Spieltag nicht für sich entscheiden. Während Fortunas Cheftrainer Friedhelm Funkel mit der Leistung seiner Mannschaft "zu hundert Prozent zufrieden" war, auch wenn die Tore beim spielbestimmenden Team nicht fallen wollten, haben die Regensburger "zu viele falsche Entscheidungen im Strafraum" getroffen. Bis zum Spiel gegen die Düsseldorfer muss der Jahn noch an seiner Passgenauigkeit und den Torabschlüssen arbeiten. Verzichten müssen die Oberpfälzer jedoch auf ihren Mittelfeldspieler Marc Lais, der nach fünf gelben Karten sein Team nur von der Bank aus unterstützen kann.

MSV Duisburg - FC Ingolstadt (Samstag, 13.00 Uhr)

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt muss im richtungsweisenden Verfolgerduell beim MSV Duisburg ohne die beiden Offensivkräfte Sonny Kittel und Dario Lezcano bestehen. Spielmacher Kittel muss wegen der fünften Gelben Karte pausieren. Mittelstürmer Lezcano werde ebenfalls "definitiv" nicht zum Kader gehören, wie Trainer Stefan Leitl sagte. Der Angreifer hatte einen Nasenbeinbruch erlitten und sei zudem erkrankt, erklärte der Trainer. Respekt äußerte er vor dem Gegner. "Es erwartet uns eine Mannschaft, die es über viele Spiele in dieser Saison geschafft hat, ihr Potenzial abzurufen", sagte er über den Aufsteiger. Gegen die körperbetonte Mannschaft mit vielen großen Spielern gelte es, "Präsenz zu zeigen."

Der 40-Jährige erwartet, dass seine Mannschaft nach der jüngsten Niederlage gegen St. Pauli in dem schweren Auswärtsspiel wieder punktet. "Wir sind in der Bringschuld, Zählbares mitzunehmen", sagte der Coach. Mit 33 Punkten liegen die Schanzer auf Rang sieben einen Zähler hinter Duisburg (34) und vier Punkte hinter Relegationsplatz drei, den weiterhin Aufsteiger Holstein Kiel (37) belegt. Von einem "Geduldsspiel um Platz drei" sprach der FCI-Trainer: "Es ist nach wie vor für uns möglich und ein Traum, diesen Platz zu ergattern." Die direkten Aufstiegsplätze scheinen für den FCI dagegen nicht mehr erreichbar.

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig (Samstag 13.00 Uhr)

Lange ist er her, der letzte Sieg für die SpVgg Greuther Fürth. Keines der vergangenen fünf Spiele konnte das Kleeblatt für sich entscheiden. Am vergangenen Samstag erkämpften sich die Fürther gegen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf immerhin einen Punkt. Im Kampf um den Klassenerhalt soll es gegen Braunschweig nun mit einem Dreier klappen. Fünf Punkte Rückstand auf Braunschweig hat der Tabellen-16. "Das ist ein starker Gegner mit brutaler Erfahrung, mit Nationalspielern und Bundesligaspielern", warnte Fürths Trainer Damir Buric. Trotzdem vertraut er auf die Heimstärke seiner Mannschaft, die der große Trumpf im Abstiegskampf sein soll. Von 24 Punkten holten die Fürther 20 daheim im Ronhof.

Allerdings gehen die Mittelfranken mit einem großen Handicap in das Heimspiel. Buric muss ohne die an Grippe erkrankten Abwehrspieler Richard Magyar und Kapitän Marco Caligiuri auskommen. "Da ist jetzt schon ein bisschen Not am Mann", sagte der Coach. Mittelfeldspieler Jürgen Gjasula ist nach einer Pause zwar wieder im Training, soll aber nicht zu früh eingesetzt werden.

VfL Bochum - 1. FC Nürnberg (So., 13.30 Uhr)

Für den 1. FC Nürnberg geht es darum, den gerade eroberten ersten Tabellenplatz gegen den punktgleichen Konkurrenten Düsseldorf zu behaupten. Der könnte am Freitag im Spiel bei Jahn Regensburg bereits vorlegen. Die Franken selbst gastieren beim VfL Bochum und haben es in der letzten Partie dieses Spieltags in der eigenen Hand, die Spitzenposition zu behalten. Ein Spaziergang dürfte das aber nicht werden. Einen Zweitliga-Sieg beim VfL Bochum gab es in der Vereinsgeschichte nämlich noch nicht.