Bayerische Zweitligisten Topspiel in Nürnberg - Derby in Ingolstadt

Am Sonntag sind die bayerischen Zweitligisten gefordert. Neben dem Topspiel in Nürnberg steht auch ein bayerisches Derby an. Drei bayerische Teams warten noch auf ihre ersten Zähler.

1. FC Nürnberg –1. FC Union Berlin (13.30 Uhr)

Im Topspiel des dritten Spieltages trifft der Tabellenführer aus Nürnberg auf den punktgleichen Zweiten. Mit jeweils zwei Siegen aus zwei Spielen gelang beiden Mannschaften ein guter Start in die Saison. Und an Selbstvertrauen mangelt es den Teams nach den Pokalsiegen nicht. Ein Selbstläufer wird das Spiel für die Franken aber sicher nicht, zumal Trainer Michael Köllner die Euphorie nach dem Pokalsieg beim MSV Duisburg etwas eindämmt: "Man hat zum Schluss schon gemerkt, dass wir eine junge Mannschaft haben und im Umbruch sind.“

SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt 04 (13.30 Uhr)

Das bayerische Duell des dritten Spieltags: Rund 1.500 Regensburger Fans reisen zum "Kellerderby" nach Ingolstadt, in der Hoffnung die ersten Punkte mit nach Hause zu nehmen. Vor Saisonbeginn wäre der Bundesligaabsteiger wohl als klarer Favorit ins Rennen gegangen, doch nach schwachen Leistungen in den ersten Ligaspielen steht man sogar noch hinter dem Drittligaaufsteiger aus der Oberpfalz. Im Vergleich zum Pokalsieg bei Regionalligist 1860 München, in dem man sich sehr gegen den Underdog mühte, geht Regensburg mit großer Euphorie aus ihrem Pokalsieg gegen den Favoriten aus Darmstadt in die Begegnung. Diese Euphorie muss die Elf von Achim Beierlorzer aber mit zu den Oberbayern bringen, wenn der SSV in der Liga die ersten Punkte holen will.

Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr)

Die SpVgg Greuter Fürth muss dagegen bei Aufsteiger Holstein Kiel ran. Immerhin einen Punkt konnten die Norddeutschen schon holen, während Fürth noch auf den ersten Saisonzähler wartet. Nachdem sich im Zuge des DFB-Pokalspiels gegen Braunschweig eine Bodenplatte verformte, gab das Bauordnungsamt die Tribüne für das Spiel am Sonntag wieder frei. Immerhin aus dem Pokalspiel kann die Mannschaft von Janos Radoki Rückenwind mitnehmen. Man setzte sich souverän gegen den Oberligisten aus Morlautern durch.