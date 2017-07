FC Ingolstadt vor dem Saisonstart Plötzlich die Gejagten

Der Abstieg aus der Bundesliga tat weh. Immerhin: Einige Leistungsträger wie Kapitän Marvin Matip blieben an Bord, um den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Doch die 2. Liga ist ein heißes Pflaster.

Der FC Ingolstadt geht als einer der Aufstiegsfavoriten in die neue Spielzeit. Ein ganz neues Gefühl für die Schanzer: Nach zwei Jahren als Underdog in der Bundesliga sind sie plötzlich die Gejagten. Die "Hausaufgaben" scheint der von Vorstandschef Peter Jackwerth und Geschäftsführer Harald Gärtner solide geführte Verein gemacht zu haben. Allerdings: Thomas Linke wollte den Weg in die 2. Bundesliga nicht mitgehen - der FCI steht derzeit (noch) ohne Sportdirektor da.

So lief die vergangene Saison

Der Saisonstart unter dem damals neuen Trainer Markus Kauczinski wurde völlig verschlafen. Nach acht Niederlagen und zwei Unentschieden zum Auftakt krebste der FCI nach zehn Spieltagen mit zwei Pünktchen auf dem vorletzten Tabellenplatz herum. Ein Rückstand, der nicht mehr gutzumachen war. Erst am 11. Spieltag gelang beim späteren Mitabsteiger SV Darmstadt 98 der erste Saisonsieg. Es war die erste Partie unter Maik Walpurgis, der der Mannschaft zwar schnell neues Leben einhauchte, es am Ende aber nicht mehr über den Strich schaffte. Positiv ist festzuhalten, dass sich der FCI bis zum Schluss gut präsentierte und nicht auseinanderfiel, was für den Charakter der Mannschaft spricht.

Wer kommt, wer geht

Der ganz große Ausverkauf, wie sonst nach Abstiegen oft üblich, hat nicht stattgefunden. Mit Pascal Groß, Markus Suttner (beide Brighton & Hove Albion), Roger (Atlético Mineiro), Mathew Leckie (Hertha BSC) und Sebastian Jung (zurück zu RB Leipzig) haben fünf Stammspieler den Verein verlassen. Lukas Hinterseer (VfL Bochum) hatte unter Walpurgis nicht mehr viel Einsatzzeit, bei den übrigen Abgängen handelt es sich um Reservisten.

Soll für Tore sorgen: Neuzugang Stefan Kutschke

Auf den vakanten Positionen konnten zum Teil namhafte Spieler verpflichtet werden, allen voran die Stürmer Stefan Kutschke (16 Saisontore für Dynamo Dresden) und Anton Colak (SV Darmstadt 98) sowie Mittelfeldspieler Marcel Gaus vom 1. FC Kaiserslautern. Gaus und Kutschke bringen auch die nötige Zweitligaerfahrung mit. Ersatz für Suttner soll noch kommen. Von den Namen her gehört der Kader des FCI aber schon jetzt zweifellos zu den besten in der Liga.

Das tut sich im Kader Zugänge: Antonio Colak (ausgeliehen 1899 Hoffenheim), Stefan Kutschke (1. FC Nürnberg/war an Dynamo Dresden ausgeliehen), Gianluca Rizzo (Borussia Mönchengladbach II), Paul Grauschopf (RB Leipzig), Tobias Schröck (Würzburger Kickers), Marcel Gaus (1. FC Kaiserslautern), Phil Neumann (FC Schalke 04), Thomas Pledl (SV Sandhausen/war ausgeliehen), Hauke Wahl (1. FC Heidenheim/war ausgeliehen)

Abgänge: Markus Suttner (Brighton & Hove Albion), Nico Rinderknecht (Preußen Münster), Lukas Hinterseer (VfL Bochum), Mathew Leckie (Hertha BSC), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Roger (Atlético Mineiro), Anthony Jung (RB Leipzig/war ausgeliehen), Christian Ortag (Ziel unbekannt)

Walpurgis: Feilen bis zum Start

Einsatzfreude, Teamfähigkeit - das sind Eigenschaften, die Maik Walpurgis an seinen Spielern schätzt. Und die er vorlebt. Zwar kennt der Coach die 2. Bundesliga als Trainer nicht - bevor er nach Ingolstadt kam, trainierte er den Drittligisten VfL Osnabrück. Der 43-Jährige ist aber ehrgeizig und hat eine klare Vorstellung, wie er sein Team spielen lassen möchte.

Klare Handschrift: Maik Walpurgis

Im Trainingslager in Tirol ließ der Coach neue taktische Varianten einüben, unter anderem auch eine mit zwei Spitzen. Walpurgis weiß, dass seine Mannschaft häufiger das Spiel machen muss und dass er gegen tief stehende Teams mehrere Lösungen braucht. Nach dem 2:2 im Test gegen Sparta Prag konstatierte er: "Wir arbeiten gut und haben noch genügend Zeit, bis zum Start weiter zu feilen."

Erwartungen an die Saison

Der Aufstieg ist nicht Pflicht. Der Weg zurück ins Oberhaus sollte mit diesem Kader aber möglich sein. Anders als in der vergangenen Saison, als es mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 zwei absolute Topfavoriten gab, ist diesmal kein eindeutiger Aufstiegskandidat in Sicht. Der FCI könnte davon profitieren, dass es eben keinen Riesenumbruch gab und die Mannschaft weitestgehend eingespielt ist. Stefan Kutschke sollte ein Torgarant sein. Mit Marvin Matip, Romain Brégerie, Almog Cohen oder Dario Lezcano wurden Leistungsträger gehalten, die das Heft in die Hand nehmen und die Mannschaft führen können.