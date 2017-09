Weiter kein Heimsieg Ingolstadt nur 2:2 gegen Duisburg

Den druckvoll startenden Schanzern war das Selbstbewusstsein nach dem Erfolg in Hamburg deutlich anzumerken. Duisburg schoss in der ersten Halbzeit nur ein Mal auf das Tor, das reichte allerdings zur 1:0-Führung. Boris Taschtschi brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. FCI-Verteidiger Hauke Wahl glückte kurz vor der Halbzeit der verdiente Ausgleich als er einen Eckball mit der Brust über die Linie drückte und die spielbestimmenden Ingolstädter belohnte.

Und Wahl legte gleich zu Beginn der 2. Halbzeit nach. doch der Jubel über die Führung war noch nicht ganz verklungen, da traf Taschtschi in der 54. Minute mit seinem vierten Saisontor zum 2:2-Ausgleich. Ingolstadt ging in der Schlussphase hohes Risiko, doch das Duisburger Bollwerk hielt stand.