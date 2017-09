FC Ingolstadt gewinnt bei St. Pauli Starker Auftritt der "Schanzer" am Millerntor

Was für ein Auftritt der Schanzer am Millerntor! Der FC Ingolstadt spielte befreit auf und entledigte sich des ganzen Ballasts der letzten Wochen. Von Anfang an war das Team von Interimscoach Stefan Leitl das spielbestimmende Team. St. Pauli, immerhin Tabellenfünfter, kam überhaupt nicht ins Spiel. Bereits in der 6. Minute fiel das 1:0 für die "Schanzer": Sonny Kittel versenkte einen Freistoß aus 18 Metern unhaltbar ins Tor der Hamburger.

St. Pauli war von dem frühen Führungstreffer völlig überrascht und konnte keine richtige Struktur im Spiel finden. Nur selten waren die Hanseaten vor dem Ingolstädter Tor anzutreffen. Ingolstadt drückte der Partie seinen Stempel auf - die Hausherren hatten kaum Möglichkeit, sich von dem Pressingspiel der Schanzer zu befreien. In der 33. Minute traf Christian Träsch zum 2:0. Die Abwehr der Hamburger sah dabei nicht gut aus. Wie auch beim 3:0 durch Dario Lezcano in der 40. Minute: Völlig frei und problemlos kann der Ingolstädter das Tor machen.

Ingolstadt lässt St. Pauli keine Chance

St. Pauli kam kurz vor der Halbzeitpause zu einer Torchance nach einem Freistoß, doch stattdessen machte im Gegenzug mit dem Halbzeitpfiff Kittel das 4:0 für den FC Ingolstadt. In der zweite Hälfte herrschte das gleiche Bild: St. Pauli war in allen belangen unterlegen. Ingolstadt war das deutlich bessere Team. Die Schanzer spielten phasenweise Fußball, der Bundesligaansprüchen genügte. Mit dieser Mannschaft und dieser Leistung hat sich Stefan Leitl für den Posten des Cheftrainers empfohlen.

FC St. Pauli - FC Ingolstadt 0:4 (0:4)

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Avevor, Hornschuh (69. Lasse Sobiech), Dudziak - Nehrig, Flum (46. Allagui) - Sahin, Litka, Sobota - Bouhaddouz (62. Schneider)

Trainer: Janßen

Ingolstadt: Nyland - Träsch (74. Levels), Matip, Wahl, Gaus - Cohen - Christiansen, Morales (25. Schröck) - Pledl (83. Otavio), Lezcano, Kittel

Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Tore: 0:1 Kittel (6.), 0:2 Träsch (33.), 0:3 Lezcano (40.), 0:4 Kittel (45.+3)

Zuschauer: 29.380

Gelbe Karten: - Wahl, Matip, Gaus (3), Kittel (2), Christiansen