Duell der Bundesliga-Absteiger Ingolstadt gewinnt gegen Darmstadt

Der FC Ingolstadt kommt in der 2. Fußball-Bundesliga langsam in Schwung. Die "Schanzer" gewann das Duell der Bundesliga-Absteiger 3:0 gegen Darmstadt 98 und verschaffen sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Ein durchaus diskutabler Elfmeterpfiff sorgte für die Ingolstädter Pausenführung. FCI-Mittelfeldmann Sonny Kittel kam nach 30 Minuten im Darmstädter Strafraum zum Schuss. Torwart Daniel Heuer Fernandes parierte zwar, doch der Ball kam erneut zu Kittel, der zum nächsten Versuch ansetzte. Diesen verhinderte aber Wilson Kamavuaka, Kittel ging zu Boden. Ein Elfer der Kategorie "Kann man geben, muss man aber nicht". Ingolstadts Stefan Kutschke sagte trotzdem "Danke" und verwandelte zum 1:0.

Unverdient war die Führung nicht. Denn Ingolstadt bis dahin - und auch in der Folge - das aktivere Team. Bundesliga-Co-Absteiger Darmstadt, vor dem Spieltag Tabellenvierter, präsentierte sich bis auf eine kurze Drangphase in der Offensive schwach.

Starke zweite FCI-Halbzeit

Auch nach dem Wechsel vor allem eine Mannschaft im Vorwärtsgang: der FC Ingolstadt. Torschütze Kutschke schnappte sich in der 61. Spielminute den Ball von Darmstadts Altintop in der gegnerischen Hälfte, mit schnellen Pässen kam der Ball über Christiansen zu Kittel, der Kamavuaka auswackelte und mit einem strammen Schuss zum 2:0 vollendete. Und es war noch lange nicht Schluss: Ingolstadt hatte an diesem Abend richtig Lust auf Fußball. Eine verunglückte Darmstädter Kopfabwehr im eigenen Strafraum netzte Thomas Pledl volley ein (79.).

Durch den Sieg verschafft sich Ingolstadt zumindest zwei Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. Mit zehn Punkten stehen die "Schanzer" für eine Nacht auf dem elften Tabellenplatz. Allerdings spielen alle Teams auf den Rängen zwölf bis 16 an diesem Wochenende noch und können noch am FCI vorbeiziehen.