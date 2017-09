2. Bundesliga Aue bezwingt zahnlose FCI-Abwehr mit 2:1

FCI-Rückkehrer Christian Träsch durfte gleich zu Beginn an ran. Dazu brachte Interimscoach Stefan Leitl auch Tobias Schröck und Thomas Pledl. Doch der Druck ging von den Gästen aus. Nach einer Viertelstunde stand die Schanzer Abwehr völlig neben sich. Pascal Köpke nahm den Ball vor dem Strafraum an, dribbelte Romain Bregerie und auch Marvin Matip aus und überlupfte am Ende den Torwart des FCI. Der reagierte auf den Rückstand mit regelrecht wütenden, aber ziemlich uneffektiven, Angriffsbemühungen. In der 32. Minute wäre der Ausgleich dann doch möglich gewesen, doch der unberechtigte Abseitspfiff verhinderte mangels Videobeweis den Ausgleichstreffer durch Stefan Lex.

Erneut ausgespielt und langes Anrennen

Kurz nach dem Halbzeitpfiff schoss Sonny Kittel nach einer guten Flanke weit vorbei. Die Gäste hingegen überliefen erneut die komplette FCI-Abwehr. Zwei Auer spielten drei Schanzer aus (50.) und Sören Bertram erhöhte auf 2:0. Erneut reagierten die Schanzer mit Druck ohne Konsequenten. Weder Marcel Kittels rechte Klebe (57.) noch Lezcanos abgefälschter Ball (60.), der Zentimeter neben dem Tor landete, brachte Zählbares ein. Sowohl die Flanken als auch Freistoßhereingaben der Schanzer waren lange zu unpräzise. Erst in der 84. Minute konnte sich Lezcano gegen die vehement verteidigenden Gäste durchsetzen und den Anschlusstreffer erzielen. Der durchaus mögliche Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit blieb den Schanzern aber verwehrt.

Positives Fazit trotz Niederlage

Sportdirektor Angelo Vier zog trotz der ärgerlichen Niederlage ein positives Fazit. "Der Wille war da, die Mannschaft hat alles versucht", sagte er. Ob Leitl zu einer Dauerlösung werden könne, ließ Vier zunächst offen: "Wir werden die Sachen aufarbeiten und dann macht man sich darüber Gedanken."

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue 1:2 (0:1)

Ingolstadt: Nyland - Träsch (77. Colak), Matip, Bregerie, Gaus - Schröck (51. Kutschke) - Cohen, Kittel - Pledl, Lezcano, Lex (65. Otavio). - Trainer: Leitl

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Tiffert (75. Dennis Kempe), Fandrich - Rizzuto, Riese - Köpke (87. Cacutalua), Nazarov, Bertram (66. Hertner). - Trainer: Drews



Tore: 0:1 Köpke (15.), 0:2 Bertram (50.), 1:2 Lezcano (84.)

Gelbe Karten: Lezcano, Gaus (2) - Rizzuto (4), Fandrich, Dennis Kempe (2)

Zuschauer: 10.176

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)