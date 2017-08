Fehlstart für den FC Ingolstadt Jahn schießt Schanzer im Derby mit 4:2 ab

Aufsteiger Jahn Regensburg hat Absteiger Ingolstadt im oberbayerisch-oberpfälzischen Derby eine blamable Heimniederlage beschert. In dem lange ausgeglichenen und mehrmals gedrehten Spiel hatte der Jahn am Ende die Nase vorne.

Jahn Regensburg verschaffte sich durch die couragierte Vorstellung den ersten Dreier dieser Premierensaison. Der FCI hingegen hat trotz der ersten beiden Tore nach dem Abstieg einen komletten Fehlstart in die zweite Liga hingelegt. Mit null Punkten und dem exakt gleichen Torverhältnis wie die SpVgg Greuther Fürth finden sich die Schanzer nach drei Spieltagen am Tabellenende wieder. Vorstandschef Peter Jackwerth sprach von einem "peinlichen Auftritt" und reagierte ratlos: "So habe ich die Mannschaft noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, woran es liegt."

"Wir müssen jetzt kühlen Kopf bewahren. Aber es ist kurz vor Zwölf." FCI-Geschäftsführer Harald Gärnter

Jahn legt vor

Regensburg feiert das Tor zum 0:1.

Nach einem guten Beginn der Hausherren kam der Aufsteiger immer besser in die Partie. In der 13. Minute schoss Regensburgs Joshua Mees nach einem Einwurf noch mit zu wenig Kraft. Nach 27 Minuten erntete der SSV die Früchte seiner Bemühungen, Mees verwandelte nach einem kollektiven Aussetzer der Ingolstädter Defensive zum 1:0-Führungstreffer. Der herausgerückte Keeper Martin Hansen sah dabei denkbar schlecht aus.

Ingolstadt dreht das Spiel

Der FCI hofft nach dem 1:1 auf mehr.

Nach einigen zu ungestümen Schussversuchen gelang Sonny Kittel (51.) dann doch der erste Treffer für den FCI nach dem Abstieg. Und in der 57. Minute hatten die Schanzer das Spiel sogar gedreht, Marvin Matip holte die Führung heraus. Zumindest da zeigte der Absteiger wieder einmal die Stärke bei den Standards, die sie in der vergangenen Saison ausgezeichnet hatte.

Regensburg kommt zurück und düpiert den FCI

Wer geglaubt hatte, der Aufsteiger würde jetzt klein beigeben, sah sich getäuscht. In der 57. Minute hatte Regensburgs Sargis Adamyan den Ausgleich auf dem Schlappen, als nur die Latte im Weg stand. Jann George zielte bei seinem Kopfball besser, ihm gelang (73.) der Ausgleich. Damit nicht genug: Zehn Minuten vor dem Ende drehte auch der Jahn nochmals das Spiel, George war erneut mit dem Kopf zur Stelle. Und ausgerechnet, als die Schanzer nochmal alles nach vorne warfen, gelang Jonas Nietfeld sogar noch das 2:4.

"Der Trainer stand nicht auf dem Platz, sondern wir standen auf dem Platz. Jetzt müssen wir endlich mal Gas geben." FCI-Kapitän Kapitän Marvin Matip

FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg 2:4 (0:1)

FC Ingolstadt 04: Hansen - Matip, Bregerie, Wahl (86. Leipertz) - Lex (61. Sekine), T. Schröck, Cohen, Otavio Rosa da Silva - A. Colak (67. Kutschke), Lezcano, Kittel

Jahn Regensburg: Pentke - Nachreiner, Sorensen, Gimber, Nandzik (85. Hofrath) - George, Geipl, Lais, Mees (69. Vrenezi) - Grüttner, Adamyan (78. Nietfeld)



Tore: 0:1 Mees (27.), 1:1 Kittel (52.), 2:1 Matip (57.), 2:2 George (73.), 2:3 George (79.), 2:4 Nietfeld (90.+3)

Zuschauer: 13.060

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)