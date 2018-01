2. Fußball-Bundesliga Keine Tore zwischen Ingolstadt und Sandhausen

Der FC Ingolstadt ist mit einem Unentschieden in die zweite Saisonhälfte gestartet. Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach der Winterpause trennten sich die "Schanzer" zu Hause 0:0 vom SV Sandhausen.

Gastgeber Ingolstadt konnte sich im Verfolgerduell vor 7.575 Zuschauern trotz Überlegenheit nur wenige Torchancen erspielen. Bei der besten traf Alfredo Morales in der 14. Spielminute den Pfosten.

Im Ingolstädter Sportpark entwickelte sich eine zähe Partie. Die Gastgeber hatten in den ersten 20 Minuten die Spielkontrolle. Was fehlte, war ein frühes Tor. Nach Vorarbeit von Thomas Pledl, der über die linke Seite in den Strafraum eindrang, hatte Morales bei der besten Chance kein Schussglück. Er traf den Pfosten. Sandhausens Schlussmann Marcel Schuhen war noch mit den Fingerspitzen am Ball. Den Ingolstädtern gelang es danach kaum, den größeren Ballbesitz in aussichtsreiche Angriffsaktionen umzumünzen. Sonny Kittel schoss einmal gefährlich aus der Distanz (24.).

Sandhausen stark in der Defensive, nach vorne harmlos

Sandhausen stand stabil, entwickelte aber ohne den im Winter zum SC Freiburg gewechselten Torjäger Lucas Höler (sieben Treffer) kaum Gefahr. Direkt nach dem Seitenwechsel aber bot sich Nejmeddin Daghfous eine gute Einschusschance, die der Kapitän aber kläglich vergab (46.).

Der FCI versuchte, Druck zu erzeugen, aber im Passspiel gab es zu viele Ungenauigkeiten. Die Ideen fehlten. FCI-Torwart Örjan Nyland musste sogar das 0:1 verhindern, als er einen Schuss von José Vunguidica mit dem Fuß abwehrte (55.). Auch die Einwechslung der Stürmer Moritz Hartmann und Stefan Kutschke führte beim FCI nicht zum Siegtor und Happy-End.