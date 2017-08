2. Fußball-Bundesliga Fehlstart für Ingolstadt: Zweites Spiel, zweite Niederlage

Absteiger FC Ingolstadt ist in der 2. Liga immer noch nicht angekommen. Nach der Heimpleite gegen Union Berlin zum Auftakt blieben die "Schanzer" auch am zweiten Spieltag beim SV Sandhausen ohne Tor und ohne Punkte.

Sandhausen insgesamt mit den besseren Chancen. Richard Sukuta-Pasu tauchte im ersten Durchgang gleich zwei Mal frei vor FCI-Torwart Martin Hansen auf. Zwei Mal verpasste Sukata-Pasu aber die mögliche Hausherrenführung. Warnung hätte es genug sein sollen für die mitunter arg schläfrige Ingolstädter Defensive, dass ein Spieler mehrmals komplett frei vor dem Kasten auftaucht.

Rächen sollte es sich dann in der 70. Spielminute. Wieder schaltete Sandhausen schnell um, nachdem sich Ingolstadts Romain Bregerie einen Fehlpass im Spielaufbau erlaubte. Der für Sukuta-Pasu ins Spiel gekommene Andrew Wooten machte es besser als sein Vorgänger und vollendete allein vor Hansen sicher zum 1:0.

Walpurgis der aktivste Ingolstädter

Kaum ein Aufbäumen beim FCI nach dem Rückstand. Nur Trainer Maik Walpurgis gab am Spielfeldrand alles. Der sonst so zurückhaltende Trainer war noch der emotionalste "Schanzer" in der Schlussviertelstunde. Auf seine Spieler auf dem Platz sprang der Funke aber nicht über. Ingolstadt nahm fast ohne Gegenwehr die zweite Saisonniederlage hin.