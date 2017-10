2. Bundesliga Ingolstadt verspielt die 2:0-Führung

Dresden begann druckvoll und mutig mit frühem Pressing. Für die erste brenzlige Situation im Sechzehner der Schanzer sorgte Niklas Kreuzer (8. Minute), der eine Flanke an den zweiten Pfosten schickte, wo Niklas Hauptmann frei stand, den Ball aber nicht richtig traf. Doch Ingolstadt wollte hier nichts anbrennen lassen und setzte die Dresdner ihrerseits unter Druck.

Das 1:0 fiel dennoch überraschend. Sony Kittel konnte ungestört quer in den Strafraum passen. Marcel Gaus startete durch und schickte das Leder am Fünfmeterraum grätschend auf den rechten Pfosten, von wo er abprallte und ins Tor rollte.

Die Defensive der Gastgeber war stark verunsichert und konnte den FCI auch beim zweiten Tor nicht aufhalten - FCI-Kapitän Marvin Matip flankte unbedrängt zu Alfredo Morales (23.), der ebenfalls unbedrängt zum 2:0 einköpfte. Kaum sechs Minuten später brachte eine umstrittener Elfmeter Dresden allerdings zurück ins Spiel. Peniel Mlapa verwandelte den Strafstoß sicher. Ingolstadts Führung schmolz auf 2:1. Kreuzer hatte nur zwei Minuten später sogar schon den Ausgleich auf dem Fuß, doch Öjan Nyland hielt den Schuss.

Dresden kommt mit Blitzstart zurück

Dresden startete mit frischem Schwung in die zweite Hälfte und traf nur vier Minuten nach dem Start zum Ausgleich. Und immer wieder war Kreuzer der wichtige Mann. Seine Ecke verlängerte Jannik Müller am ersten Pfosten, im Zentrum war dann Mlapa (49.) wieder zur Stelle und drückte die Kugel unter die Latte - 2:2. In der 57. Minute hatte Kreuzer dann selbst das 3:2 auf dem Fuß, schoss aber bei leerem Gehäuse nur an die Latte.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 2:2 (0:2)

Dresden: Schwäbe - Seguin, Jannik Müller, Ballas, Heise - Konrad - Marco Hartmann (84. Röser), Hauptmann (75. Aosman) - Kreuzer (89. Berko), Mlapa, Duljevic. - Trainer: Neuhaus

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Christiansen (55. Cohen), Morales (67. Kutschke) - Pledl, Kittel - Lezcano (82. Leipertz). - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen) Tore: 0:1 Gaus (13.), 0:2 Morales (23.), 1:2 Mlapa (30., Foulelfmeter), 2:2 Mlapa (49.) Zuschauer: 28.484

Beste Spieler: Duljevic, Mlapa - Kittel, Lezcano

Gelbe Karten: Marco Hartmann (3) - Christiansen (2), Morales, Cohen (2), Matip (2)