Ingolstadt in Kaiserslautern Viele Chancen - nur ein Tor

Es war nicht der erhoffte Befreiungsschlag für den FC Ingolstadt. Beim Tabellenletzen in Kaiserslautern vergaben die Schanzer viele Chancen und spielten nur 1:1.

Erst mit über einer Viertelstunde Verspätung konnte die Partie angepfiffen werden. Auf dem Betzenberg hatte es so stark geschneit, dass zunächst der Platz geräumt werden musste.

Der FC Ingolstadt begann mit dem bekannten Problem: Die Schanzer waren die überlegene Mannschaft, kamen immer wieder zu Torchancen, aber nutzten sie nicht. FCI-Trainer Stefan Leitl hatte vor dem Spiel von seinen Spielen mehr "Gier" gefordert, umsetzten konnten sie diese Forderung zunächst aber nicht.

Schneeräumen vor dem Spiel auf dem Betzenberg.

Stattdessen ging der Gastgeber glücklich in Führung. In der 7. Minute traf Sebastian Andersson per Flugkopfball zum 1:0. Auch danach spielte nur ein Team und das war der FC Ingolstadt. Chance um Chance spielte das Team heraus, doch Alfredo Moralez, ChristianTräsch und Dario Lezcano vergaben alle.

Auch 25 Minuten in Überzahl änderten nichts an der mageren Ausbeute. Benjamin Kessel war nach einem Foul an Lezcano mit gelb-rot vom Platz geflogen.

Lezcano war es, dem in der 79. Minute endlich der erlösende Treffer gelang. Aus elf Metern zog der Stürmer aus der Drehung ab und traf unten rechts ins Eck. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzig vor dem Tor von Örjan Nyland, insgesamt aber verbrachte der FCI-Torhüter einen ruhigen Nachmittag. In der Offensive aber blieb das Problem der Schanzer bestehen: viele Chancen bleiben ungenutzt.

Zum Abschluss der Hinrunde belegt Bundesliga-Absteiger Ingolstadt den fünften Tabellenrang.