Kiel gegen Ingolstadt 0:0 Spitzenspiel ohne Torjubel

Nach einem zähen Beginn übernahm das Team von Stefan Leitl in Kiel nach rund 20 Minuten das Kommando. Torhüter Kenneth Kronholm musste sich strecken, um nach einem Fehler in der norddeutschen Defensive (30.) Dario Lezcano fast zum Abschluss kam. Kurz vor der Halbzeitpause ging Rafael Czichos dazwischen, als der Schanzer Stürmer die nächste Chance hatte.

"Ich denke, dass wir einen Tick näher am Sieg waren. Aber wir nehmen das Positive mit und sind auch im siebten Ligaspiel in Folge ungeschlagen." FCI-Trainer Stefan Leitl

Ex-Kieler verpasst den Führungstreffer

Auch nach dem Halbzeitpfiff blieb im Spitzenspiel alles offen. Ingolstadt hatte zwar mehr Ballbesitz, Kiel aber die gefährlicheren Einschussmöglichkeiten. In der 75. Minute hatte der frühere Kieler Spieler Hauke Wahl die Führung auf dem Fuß, brachte die Kugel aber aus kurzer Distanz nicht über die Linie. In der 82. Minute hatten die Störche Glück, als Keeper Kronholm einen Schuss von Almog Cohen nach vorne abprallen ließ, doch dann kein Schanzer parat stand. Obwohl die Schanzer am Ende deutlich mehr anzubieten hatten, endete die Partie ohne einen Treffer. Gegner Kiel übernimmt dadurch zumindest eine Nacht die Tabellenspitze. Und den Schanzern fehlen zwei Punkte auf Rang drei, den der 1. FC Nürnberg erringen konnte.

Holstein Kiel - FC Ingolstadt 0:0

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - Schindler (85. Peitz), Drexler, Mühling, Lewerenz (79. Conde) - Ducksch (89. Seydel). - Trainer: Anfang

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Christiansen (67. Cohen), Morales - Pledl (80. Leipertz), Kittel - Lezcano (73. Kutschke). - Trainer: Leitl



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Kinsombi (3) - Lezcano (4), Cohen (4)

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 9.701