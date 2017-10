Erfolg für Ingolstadt FCI gewinnt turbulente Partei in Bielefeld mit 3:1

Der FCI sah in Bielefeld die früheste gelbrote Karte in der Geschichte der zweiten Liga und kassierte den Ausgleich. Ein Elfmeter direkt vor dem Halbzeitpfiff brachte die Schanzer aber doch auf die Siegesstraße.

Die erste Halbzeit der Partie Bielefeld gegen den FC Ingolstadt verlief hochturbulent. Erst schafften die Schanzer die Führung, dann kassierten sie nach nicht einmal einer Viertelstunde die gelbrote Karte. Obwohl der Gegner Rot sah, schaffte Bielfeld den Ausgleichstreffer. Doch ein Elfmetertreffer direkt vor dem Halbzeitpfiff brachte die Schanzer erneut nach vorne. Und erst kurz vor Ende der Partie wurde es nochmal spannend.

"Dass wir Qualität im Kader haben, hat jeder gesehen. Im Moment zählt aber vor allem Mentalität, die haben wir heute gezeigt." FCI-Stürmer Sonny Kittel

Gelb, Führung und rot-gelb nach 14 Minuten

Marcel Gaus sieht die Gelbrote Karte

In der vierten Minute zielte Christian Träsch noch weit über den Kasten. Dann schloss Thomas Pledl einen Konter (11.) mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 ab. Kurz darauf kassierte Marcel Gaus, der bereits in der siebten Minute gelb gesehen hatte, die Gelbrote Karte (14.), als er einen Bielefelder Konter mit einem taktischen Foul abfangen wollte. Früher hatte diese Strafe zuvor noch keiner in der zweiten Liga kassiert.

Auch Bielefeld sieht rot, gleicht aber aus

Der FCI musste aber nur zwölf Minuten in Unterzahl überstehen. Biran Behrendt sah die Rote Karte, als er nach einem harten Einsteigen (26.) zu sehr in Rücklage geriet und deshalb seinen Gegenspieler Cohen im Gesicht traf. Ausgerechnet, als gerade wieder einmal gleich viel Spieler auf beiden Seiten vertreten waren, stieg im Schanzer Strafraum Julian Börner am höchsten (29.) und köpfte zum Ausgleich ein.

Elfmetertreffer für die Schanzer zur richtigen Zeit

Stefan Kutschke verwandelt seinen Elfmeter

Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Schanzer einen Elfmeter zugesprochen, den der zuvor von Bielefelds Torhüter Stefan Ortega gefoulte Stefan Kutschke (45. +1) zur 2:1-Führung für den FCI verwandelte. In der zweiten Hälfte verlief bis auf die Schlussphase hingegen weitestgehend spannungsarm.

Aufwärtstendenz unter Leitl geht weiter

Durch die zunehmende Kontrolle über die Partie brachten die Oberbayern die Führung aber leicht über die Zeit. Und passend zur ereignisreichen ersten Hälfte verliefen die letzten Minuten: Ausgerechnet, nachdem der Pfosten in der 84. Minute den Bielefelder Ausgleich verhindert hatte, konnte Sonny Kittel (85.) das entscheidende 3:1 erzielen. Die Erfolgsserie der Ingolstädter unter Stefan Leitl geht weiter. Mit 17 Punkten haben sie jetzt das obere Mittelfeld erreicht. Die letzte Niederlage musste sein Team vor über einem Monat in Bochum hinnehmen.

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 1:3 (1:2)

Bielefeld: Ortega - Teixeira (30. Salger), Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl, Kerschbaumer (59. Staude) - Hemlein, Weihrauch - Voglsammer, Klos (68. Brandy). - Trainer: Saibene

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Morales, Cohen (79. Schröck) - Pledl (88. Leipertz), Kittel - Kutschke (77. Lezcano). - Trainer: Leitl



Tore: 0:1 Pledl (11.), 1:1 Börner (29.), 1:2 Kutschke (45.+1 Elfmeter), 1:3 Kittel (85.)

Gelbe Karten: Prietl (3), Ortega, Börner (4) - Kittel (3), Matip (3)

Gelb-Rote Karte: Gaus (Ingolstadt) wegen wiederholten Foulspiels (13.)

Rote Karte: Behrendt (Bielefeld) wegen groben Foulspiels (26.)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Zuschauer: 15.005