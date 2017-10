Heidenheim deklassiert Ingolstadt schießt sich mit 3:0 endgültig frei

Die Aufholjagd des FC Ingolstadt nach dem schlechten Saisonstart geht weiter. Durch das hochverdiente 3:0 gegen den FC Heidenheim haben die Schanzer nun drei Spiele in Folge ohne Niederlage gestalten können.

Die Aufwärtstendenz beim FC Ingolstadt unter Trainer Stefan Leitl geht weiter. Durch den 3:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim haben die Oberbayern sich fünf Punkte vom Relegationsplatz abgesetzt und Anschluss an das Mittelfeld gefunden.

Konsequente Führung gegen passive Gäste

Hauke Wahl (r) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0

Die Schanzer zeigten einen beherzten Auftakt. Stefan Kutschke (7.) nach einer Ecke und Christian Träsch aus 20 Metern (22.) zielten noch zu ungenau. Die tief stehenden Gäste boten hingegen nach vorne so gut wie nichts. Auf der anderen Seite zeigte Almog Cohen in der 43. Minute einen Volleyschuss aus der Drehung, den der überraschte Keeper Kevin Müller gerade noch um den Pfosten lenken konnte. Kurz darauf (45.) machte es Hauke Wahl besser. Beim Kopfball stieg er höher als alle anderen und nickte aus fünf Metern zum 1:0 ein.

Jubel für Hartmann lauter als die Torschreie

Der Druck der Hausherren wurde auch in der zweiten Hälfte nicht geringer. Heidenheim hingegen lief weiter hinterher. Erst nach 58 Minuten nahm sich der eingewechselte Maximilian Thiel bei den Gästen ein Herz, er schoss aber aus 20 Metern knapp am Tor vorbei. Kosequent, dass die Schanzer auf 2:0 erhöhen konnten. Sonny Kittel wollte eigentlich auf Wahl flanken, doch sein Ball wurde immer länger und senkte sich dann (71.) ohne einen weiteren Kontakt ins lange Eck. Stefan Kutschke verwandelte einen Strafstoß zum entscheidenden 3:0. Kurz darauf erntete der Torschütze bei seiner Auswechslung zwar Applaus, doch die Schau wurde ihm von seinem Ersatz gestohlen. Die lautesten Jubelchöre bekam die erstmals im Jahr 2017 wieder eingesetzte Vereinsikone Moritz Hartmann. Diese dauerten bis zum Schlussapplaus an.

FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0)

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Morales, Cohen (65. Christiansen) - Pledl (85. Leipertz), Kittel - Kutschke (83. Moritz Hartmann). - Trainer: Leitl

Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Kraus, Beermann, Feick - Griesbeck, Theuerkauf (72. Titsch-Rivero) - Skarke (55. Thiel), Schnatterer - Glatzel, Halloran (72. Lankford). - Trainer: Schmidt



Tore: 1:0 Wahl (45.), 2:0 Kittel (70.), 3:0 Kutschke (79., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: - Titsch-Rivero (2)

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Zuschauer: 9.242