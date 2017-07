Ingolstadt verliert gegen Berlin Zum Auftakt gleich eine Niederlage

Mit Marcel Gaus, Tobias Schröck, Phil Neumann und Stefan Kutschke schafften es beim FC Ingolstadt gleich vier Neuzugänge in die Startelf. Gegner Union Berlin gilt ebenso wie die Schanzer als Aufstiegsfavorit - so befanden sich die Hauptstädter in der Vorsaison lange im Rennen um einen Platz im Oberhaus. Die Partie war ein intensives Fußballspiel. Ingolstadt zeigte schnell, wer Herr im Haus ist und dominierte in den ersten vierzig Minuten die Partie. Doch wie in der Vorsaison erarbeiteten sich die Schanzer zu wenig Torchancen.

Zu wenig Torchancen für die Schanzer

So kamen die Gäste immer besser ins Spiel und gingen nicht unverdient in der 59. Minute in Führung. Einen Einwurf von links verlängerte Sebastian Polter mit dem Kopf an die Strafraumgrenze, wo Christopher Trimmel den Ball mit einer Direktabnahme ins rechts Eck schoss. Ingolstadts Keeper Martin Hansen war ohne Chance. Das 1:0 gab den Berlinern mehr Selbstbewusstsein. Ingolstadt suchte die Lücke, aber Union spielte defensiv clever. In der 83. Minute hatten die Schanzer durch Kutschke die Möglichkeit zum Ausgleich, doch völlig freistehend platzierte er seine Kopfball über das Tor.

Kurz vor Schluss gab es dann noch eine heikle Situation, als Lezcano im Strafraum zu Fall kam. Doch Schiedsrichter Sascha Stegemann gab keinen Elfmeter - eine strittige Entscheidung, die nach dem Abpfiff zu heftigen Protesten führte.

FC Ingolstadt - Union Berlin 0:1 (0:0)

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Bregerie, Wahl - Neumann (67. Hadergjonaj), Schröck (84. Leipertz), Gaus - Morales, Cohen (67. Kittel) - Kutschke, Lezcano

Trainer: Walpurgis

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Kroos, Kreilach - Skrzybski (89. Schösswendter), Hartel (73. Fürstner), Hedlund (79. Redondo) - Polter

Trainer: Keller

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tor: 0:1 Trimmel (59.)

Zuschauer: 10.870

Gelbe Karten: - Polter, Pedersen, Torrejon