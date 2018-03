FCI, 1. FCN, Fürth und Jahn Das Auf und Ab der bayerischen Zweitligisten

Die Schanzer erleben gerade ein Déjà-vu. Bereits zu Saisonbeginn hatte der Bundesligaabsteiger auch in der niederen Klasse Bekanntschaft mit dem Tabellenkeller gemacht. Eigentlich hatten sich die Oberbayern anschließend unter Stefan Leitl zwischendurch wieder nach oben katapultiert. Doch nun schwächeln sie erneut gehörig. In diesem Jahr gewannen die Ingolstädter nur eines ihrer sieben Spiele. Bis auf das 3:0 gegen Fürth bleibt jede Menge Frust. "Wir kommen einfach nicht mehr auf die Beine", jammert Stefan Kutschke, der zuletzt in zwei Spielen hintereinander einen Elfmeter vergeigte, der eine 1:0-Führung bedeutet hätte. Einer der Fehlschüsse leitete den bisherigen negativen Höhepunkt der Schanzer ein, die völlig enttäuschende und von Pfiffen begleitete 0:1-Niederlage gegen Bochum.

FCI im Abstiegskampf

Christian Träsch (re.) gegen Bochum am Boden

"Das war sogar für den Abstiegskampf zu wenig – und dort sind wir jetzt", sagte Marvin Matip daraufhin. Dem FCI-Kapitän blieb nur noch Sarkasmus: "Wenigstens höre jetzt das Gerede über den Aufstiegskampf auf." Ähnlich findet das auch Kutschke: "Jetzt muss jeder den Arsch hochkriegen und nach vorne gehen. Wir wissen, was uns jetzt mit Blick auf die Tabelle blüht: Purer Abstiegskampf", mahnte Leitl. Nur noch vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den unteren Relegationsrang. Die Ingolstädter könnten einen Absturz wie der SC Paderborn erleben. Nach Platz 18 in der Bundesliga-Saison 2014/15 waren die Ostwestfalen bis in die dritte Liga durchgereicht worden.

Ein Jahr mit dem Nürnberger "Glücksfall" Köllner

Der 1. FC Nürnberg hingegen hat sich innerhalb eines Jahres von einem verunsicherten Team im Niemandsland der Tabelle zum Aufstiegsanwärter gemausert. Und das unter einem Trainer, der selbst nie zuvor höherklassigen Fußball gespielt hatte. Michael Köllner übernahm den Club. Und der 48-Jährige trichterte der Mannschaft um Kapitän Hanno Behrens hohe taktische Flexibilität ein. Dazu machte er seinen Spielern gehörig Beine: Er schaffte die Stammplätze ab. Der Konkurrenzkampf war entfacht.

Hanno Behrens schreit nach einem Treffer seine Freue heraus.

Trotz der Niederlage im Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth liegt der FCN nun als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz und hat fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz drei. "Spätestens jetzt weiß wieder jeder, dass es nicht von alleine geht. Ich bin mir sicher, dass wir schon am Freitag in Bielefeld eine Reaktion zeigen werden", meinte Innenverteidiger Georg Margreitter. Köllner erwartet genau das. Damit am Saisonende der achte Aufstieg der Franken in die Bundesliga perfekt wird.

SpVgg nach Derbysieg vor richtungsweisendem Spiel

Daniel Steininger jubelt über sein 2:0 im Frankenderby.

Die Fürther stehen wie zuletzt am zweiten Spieltag wieder vor den Abstiegsrängen. "Die Jungs zerreißen sich Woche für Woche, sie sollen nun auch mal das Lob bekommen", sagte Trainer Damir Buric. Doch es bleibt eng. "Es ist immer schön, das Derby zu gewinnen. Aber wir müssen in unserer Situation weiterarbeiten und Punkte sammeln", so Khaled Narey, der durch seinen Treffer den 2:0-Sieg eingeleitet hatte. Routinier Roberto Hilbert richtete ebenfalls einen warnenden Blick auf die Tabelle: "Es war der erste Auswärtssieg und der Derbysieg, schön und gut, aber es waren aufgrund unserer Situation drei extrem wichtige Punkte." Am kommenden Samstag steht ein richtungsweisendes Spiel an: Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern ist zu Gast.

Jahn Regensburg in der zweiten Liga angekommen

Daumen nach oben bei Jahn-Trainer Achim Bererlorzer

Der Aufsteiger aus der dritten Liga beweist weiterhin seine Berechtigung in der höheren Klasse. Trotz einer 1:2-Niederlage in Braunschweig liegen die Oberpfälzer in der Rückrundentabelle auf Rang zwei. Auch auf die komplette Saison gerechnet hat Achim Beierlorzers Team Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, nur vier Punkte fehlen auf den Relegationsrang. Durch einen Erfolg beim Tabellennachbarn Sandhausen kann Jahn Regensburg sogar deren Rang fünf übertrumpfen.