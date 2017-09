2. Bundesliga FCI mit Blendschutz, Franken setzen auf Sieg

FCI-Interimscoach Stefan Leitl will sich vom gebeutelten MSV nicht blenden lassen. In Braunschweig möchte Damir Buric mit Fürth weiter feiern. Ebenso der 1. FCN gegen den VfL. Nur Regensburg sieht sich in Düsseldorf als Außenseiter.

FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg (Dienstag (18.30 Uhr)

Interimscoach Stefan Leitl lässt seinen FCI in der Englischen Woche personell rotieren. Für das Heimspiel gegen den MSV Duisburg kündigte er Umstellungen in der Startelf an. "Wir haben 20 Spieler, von denen jeder die Qualität besitzt, in der Anfangsformation zu stehen", sagte er. Fraglich ist der Einsatz von Alfredo Morales, der gegen den FC St. Pauli zuletzt einen Pferdekuss erlitt. Alle anderen Spieler seien einsatzbereit. Auch Verteidiger Romain Brégerie soll in den Kader zurückkehren.

Vor dem Duell gegen die Duisburger warnte der Interimstrainer, man dürfe sich nicht von deren 1:6-Schlappe gegen Nürnberg am vergangenen Samstag blenden zu lassen. "Duisburg hat eine eingespielte Mannschaft, die vor allem auswärts zu punkten weiß", sagte das Ingolstädter Urgestein. Zu einer möglichen Ernennung als Chefcoach äußerte sich Leitl nicht.

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Nach dem ersten Saisonsieg wollen die Fürther beim Gastspiel in Braunschweig nachlegen und mit einem weiteren Erfolg die Abstiegsregion der 2. Liga verlassen. Der neue Coach Damir Buric betonte nach seinem geglückten Einstand, dass jede Partie in der Liga "ein Härtetest" sei. Die Tatsache, dass die Niedersachsen zwei Tage mehr Zeit zur Vorbereitung hatten und zudem noch daheim spielen, wertete Buric als klaren Nachteil für sein Team.

Die SpVgg bangt um den Einsatz von drei Mittelfeldspielern. Patrick Sontheimer brach sich beim 3:1 gegen Düsseldorf am Sonntag die Nase und ist damit fraglich, Adam Pinter ist grippe-erkrankt. Nik Omladic plagt eine Fuß-Blessur.

Fortuna Düsseldorf - SSV Jahn Regensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Aufsteiger Jahn Regensburg geht optimistisch in das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. "Wir können gegen jede Mannschaft punkten", sagte Trainer Achim Beierlorzer. Der Trainer hofft dabei auf die Chance als Außenseiter: "Wenn wir gut gegen den Ball arbeiten, können wir Düsseldorf vor Probleme stellen. Da sie unbedingt gegen uns gewinnen müssen, um ihre Position an der Spitze zu festigen, ist das eine gute Ausgangslage für uns." Zuletzt hatten die Oberpfälzer in der Fremde in Ingolstadt (4:2) und Heidenheim (2:1) zweimal gewonnen.

Vor der Partie kündigte der Coach personelle Veränderungen an, teils aus Leistungsgründen, teils aus Gründen der Rotation in der Englischen Woche. Verletzte Spieler habe er aber nicht, sagte Beierlorzer. "Wir können wieder aus dem Vollen schöpfen", meinte der Trainer.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum (Donnerstag, 18.30 Uhr)

Nach zuvor drei sieglosen Partien kehrten die Nürnberger zuletzt mit einem deutlichen 6:1 in Duisburg in die Erfolgsspur zurück. An diesem Punkt wollen sie gegen den VfL natürlich weitermachen. Allerdings haben die Bochumer keines ihrer letzten zehn Aufeinandertreffen mit den Nürnbergern verloren (fünf Siege und fünf Unentschieden).