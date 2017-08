2. Bundesliga FCI mit Joker Leitl im Duell der Fehlstarter

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 (Freitag, 18.30 Uhr)

Das mittelfränkisch-oberbayerische Derby ist das Duell der Kellerkinder Greuther Fürth und FC Ingolstadt. Durch das exakt gleiche Torverhältnis von 2:6 Treffern rangieren beide Teams gemeinsam auf dem letzten Tabellenplatz.

Während die Franken die Rote Laterne noch recht entspannt halten, haben die Oberbayern bereits die Reißleine gezogen. Maik Walpurgis wurde geschasst und durch das Schanzer Urgestein Leitl ersetzt. Der Interimscoach soll gegen Fürth die Talfahrt des Absteigers beenden. Dabei fehlen ihm weiterhin Moritz Hartmann und auch Phil Neumann kann das Team nicht unterstützen. Stattdessen reaktivierte der 39-Jährige den Routinier Tobias Levels, der unter seinem Vorgänger noch suspendiert war. Vor seiner Premiere strahlt der neue Trainer Zuversicht aus.

"Wenn wir die Leidenschaft an den Tag legen, die ich gestern im Training gesehen habe, werden wir das Spiel gewinnen." FCI-Interimscoach Stefan Leitl.

Der Fürther Trainer Janos Radoki hingegen sieht angeblich keine aufkommende Hektik in seinem Verein. "Ich habe absolut das Gefühl, dass die Spieler in keinster Weise ein Problem mit der Situation haben. Das gilt noch mehr für den Trainer. Ich verspüre keinen Druck", behauptet der 45-Jährige. Und kündigte nur "einige Umstellungen in der Startelf" an.

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg (Samstag, 13.00 Uhr)

Nürnberger Jubel

Der 1. FC Nürnberg will seine Erfolgsserie dagegen fortsetzen. Der Club spielte zwar am vergangenen Spieltag gegen den ebenfalls hoch gehandelten 1. FC Union Berlin nur ein Remis ein. Trotzdem gehen die Franken als bisher ungeschlagener Gegner nach Aue. Der Gastgeber hingegen blieb zuletzt bis auf einen einzigen Punkt im fünften Pflichtspiel hintereinander sieglos.

SSV Jahn Regensburg - Holstein Kiel (Samstag, 13.00 Uhr)

Duell Jahn gegen Kiel

Nach dem ersten Dreier gegen Absteiger Ingolstadt ist Aufsteiger Regensburg so richtig in der zweiten Liga angekommen. Mit dem zusätzlichen Motivationsschub wollen die Oberpfälzer gegen den Mitaufsteiger Holstein Kiel nun auch den ersten Heimsieg einfahren. Allerdings haben die Schleswig-Holsteiner die jüngsten vier Aufeinandertreffen mit den Regensburgern (0:3 und 1:2 in der 3. Liga) gewonnen.