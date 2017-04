Unterfranken gegen Mittelfranken Würzburger suchen gegen den Club den Sieg

Ausgerechnet gegen den fränkischen Rivalen Nürnberg wollen die Würzburger Kickers ihren ersten Sieg in diesem Jahr holen. In höchste Abstiegsgefahr geraten, benötigen sie dringend drei Punkte. Eine brisante Partie für die Fans, die Polizei ist vorbereitet.

Die Rothosen stecken im Schlamassel. In diese Misere haben sie sich durch die völlig verkorkste Rückrunde gebracht. Ein Sieg gegen den fränkischen Rivalen wäre der erste in diesem Kalenderjahr. Der Vorsprung auf Platz 16 betrug nach dem bislang letzten Sieg im Dezember noch satte 13 Punkte. Zwölf sieglose Partien später ist davon nichts mehr übrig. "Wir müssen schnellstmöglich anfangen, wieder zu punkten. Am besten schon gegen Nürnberg", sagte Kapitän Sebastian Neumann vor dem Spiel gegen die Mittelfranken (Sonntag, 13.30 Uhr). "Wir werden dranbleiben und uns für die harte Arbeit belohnen", sagte Kickers-Verteidiger Clemens Schoppenhauer.

Club-Torhüter steht noch nicht fest

Der seit vier Auswärtsspielen sieglose 1. FC Nürnberg muss in Würzburg auf Patrick Kammerbauer verzichten. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler hatte beim 2:1 gegen Erzgebirge Aue nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen und wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für eine Partie gesperrt. Wer beim Club im Tor stehen wird, verriet der Trainer noch nicht. Zwar hat Stammkeeper Thorsten Kirschbaum seine Bauchmuskelverletzung auskuriert. Doch sein Vertreter Raphael Schäfer hatte eine gute Vorstellung gezeigt.

Die Mittelfranken müssen sich auf jeden Fall keine großen Sorgen machen, mit sechs Punkten Abstand zur Abstiegszone sitzen sie noch im gesicherten Feld. Allerdings befürchtet Trainer Michael Köllner vom 1. FC Nürnberg einen Leistungssprung des fränkischen Rivalen. "Prinzipiell sind wir ein idealer Gegner für Würzburg. Das Derby wird ihnen noch einmal einen Push geben." Dem will er aber etwas entgegen setzen: "Einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, sollten wir in Schach halten können", sagte der Coach.

Großaufgebot der Polizei dabei

Zu hoffen bleibt, dass es auf dem Platz und auch zwischen den Fans auf den Zuschauerrängen friedlich bleibt. Die Polizei zumindest ist auf alles vorbereitet. Mit einem Großaufgebot werden die Fanlager vor, während und nach dem Spiel begleitet.