Abstiegsgespenst in der 2. Liga Nur Fürth und Nürnberg zittern nicht

SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden (Freitag, 18.30 Uhr)

Am entspanntesten dürften den Saisonendspurt ab dem 30. Spieltag die Kleeblätter angehen. Sie gehören zu den acht Mannschaften der Liga, die mehr als sechs Punkte vom Relegationsplatz im Kampf um den Abstieg trennen. Aber auch nach oben geht für die Spielvereinigung nicht mehr viel. Deshalb hat Trainer Janos Radoki nach seiner Vertragsverlängerung auch den Erhalt des derzeitigen Rang sechs als Saisonziel ausgegeben. Allerdings möchte der gebürtige Ungar nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Bochum und Kaiserslautern sowie einem Remis in Braunschweig "deutlich besser spielen als zuletzt". Gegen Dresden und in den nächsten drei Monaten soll das Team "durch stabileres Pressing im Ballbesitz noch konstruktiver und zielstrebiger werden", sagte er.

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

Sorgenfalten bei Vítor Pereira

In dieser Partie stehen sich im Tabellenkeller mit dem 1. FC Kaiserslautern (15.) und 1860 München (12.) hingegen gleich zwei Abstiegskandidaten direkt gegenüber. "Es wirkt so, als hätten wir Angst zu gewinnen", hatte der enttäuschte Löwen-Trainer Vitor Pereira nach dem 1:1 gegen Sandhausen bemerkt. Diese Furcht sollten die Münchner gegen die Pfälzer dringend ablegen. Denn nur ein einziger Zähler trennt sie vom Gegner. Und der gehört zu drei punktgleichen Mannschaften, die nur noch die Tordifferenz vom Relegationsplatz trennt.

Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Szene aus einem Spiel Würzburg gegen Nürnberg

Die Rothosen stecken im gleichen Schlamassel wie der 1. FC Kaiserslautern. In diese Misere haben sie sich durch die völlig verkorkste Rückrunde gebracht. Ein Sieg gegen den fränkischen Rivalen wäre der erste in diesem Kalenderjahr. Der Vorsprung auf Platz 16 betrug nach dem bislang letzten Sieg im Dezember noch satte 13 Punkte. Zwölf sieglose Partien später ist davon nichts mehr übrig. "Wir müssen schnellstmöglich anfangen, wieder zu punkten. Am besten schon gegen Nürnberg", sagte Kapitän Sebastian Neumann.

Der seit vier Auswärtsspielen sieglose 1. FC Nürnberg muss in Würzburg auf Patrick Kammerbauer verzichten. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler hatte beim 2:1 gegen Erzgebirge Aue nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen und wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für eine Partie gesperrt. Trotzdem brauchen sich die Mittelfranken noch keine großen Sorgen machen, mit sechs Punkten Abstand zur Abstiegszone sitzen sie auch noch im gesicherten Feld.