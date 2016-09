Alle vier Teams im Einsatz Bayerischer Freitag in der 2. Liga

Alle vier bayerischen Zweitligisten sind bereits am Freitag im Einsatz. Während Fürth und Würzburg im Derby um den Anschluss an die Spitze spielen, geht es für den Club in Bochum schon darum, nicht den Anschluss zu verlieren.

SpVgg Greuther Fürth - Würzburger Kickers (Freitag, 18.30 Uhr)

Wer das Derby in Fürth gewinnt, der grüßt zumindest bis Samstag von einem Aufstiegsplatz. Die SpVgg hat ihre beiden bisherigen Heimspiele in dieser Saison gewonnen und geht deshalb leicht favorisiert ins Duell mit dem Aufsteiger. Die Unterfranken ihrerseits haben ihre letzten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen und reisen mit breiter Brust in den Ronhof.

Dort muss Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck allerdings gleich auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten. Robert Zulj wurde für sein Foulspiel gegen Marcel Sobottka in der Partie bei Fortuna Düsseldorf (1:1) nachträglich für drei Spiele gesperrt. Dazu kommen die Verletzungen von Veton Berisha (Adduktorenprobleme), Sebastian Freis (Kniebeschwerden), Jürgen Gjasula, Sercan Sararer und Mathis Bolly.

Hollerbach: "Bin selbst überrascht"

Zufrieden mit dem Saisonstart: Bernd Hollerbach

Anders die Kickers, deren Coach Bernd Hollerbach personell aus dem Vollen schöpfen kann. "Ich bin froh über den Konkurrenzkampf", so Hollerbach. Viel Grund, seine Mannschaft umzustellen, hat er nach dem jüngsten überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum nicht. "Das Selbstvertrauen ist natürlich gewachsen", so der Trainer, der zugibt: "Ich bin selbst überrascht, wie schnell wir uns an das Niveau der 2. Liga gewohnt haben." Die SpVgg schätzt er stark ein: "Fürth ist ein schwerer Gegner und vor allem in der Offensive gut besetzt. Sie spielen sehr variabel."

TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin (Freitag, 18.30 Uhr)

Michael Liendl traf in Nürnberg.

Frisches Selbstvertrauen haben auch die Münchner Löwen nach dem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg getankt. Drei Punkte, die das neu formierte Team mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Union vergolden könnte. Und das vor den Augen von Investor Hasan Ismaik, der sich angekündigt hat. "Es ist toll, dass er sich die Zeit nimmt, um sich persönlich ein Bild davon zu machen, was sich seit Sommer alles getan hat", so 1860-Präsident Peter Cassalette, der als Befürworter des Geschäftsmannes gilt.

Selbstbewusst ist auch Trainer Kosta Runjaic, der wieder offensiv aufstellt: "Olic und Mölders werden auch gegen Berlin gemeinsam starten", sagte er und kündigte an, attraktiven Fußball spielen lassen zu wollen: "Wir haben richtig Bock darauf, das Spiel so zu gestalten, dass alle gute Laune haben." Mit dem Saisonstart ist er jedenfalls zufrieden: "Es ist bisher in jedem Spiel eine Entwicklung zu erkennen gewesen. Warum nicht auch morgen?!"

Union ohne Fünf nach München

Ein bisschen hängt das natürlich vom Gegner ab - und die "Eisernen" sind ebenfalls gut drauf, gewannen zuletzt mit 4:0 gegen den Karlsruher SC. Neuzugang Simon Hedlund wird der Mannschaft von Trainer Jens Keller zwar noch verletzungsbedingt fehlen. Auch auf Verteidiger Benjamin Kessel (Fußbruch), die Offensivprofis Sören Brandy und Benjamin Köhler (beide Knieprobleme) sowie Maximilian Thiel (Schultereckgelenkprellung) muss er verzichten. Etwas mitnehmen aus München möchte Keller trotzdem.

VfL Bochum - 1. FC Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr)

Muss sich wie die ganze Mannschaft steigern: Verteidiger Tim Leibold.

Kribblig wird's nach dem schwächsten Saisonstart seit mehr als 30 Jahren schon für Trainer Alois Schwartz und seinen 1. FC Nürnberg beim VfL Bochum. Sportvorstand Andreas Bornemann blieb nach dem 1:2 gegen den TSV 1860 zwar noch gelassen, formulierte aber durchaus kritisch: "Mit jedem Spiel, das du nicht gewinnst, wird es ein Kopfthema". Und weiter: "Wir können keinen Reset-Knopf drücken. Gegen ein Negativthema ist es immer schwieriger anzuarbeiten."

Schwartz ist also gewarnt - und das war in der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel auch deutlich zu spüren. "Wir müssen mehr machen, aggressiver auftreten, den Gegner zu Fehlern zwingen", sagte er. Dabei könnte es durchaus sein, dass in Bochum eine andere Startelf zu sehen sein wird als noch am Montag: "Es gibt schon die Überlegung, frische Kräfte zu bringen und auch taktisch anders zu spielen." Die eine oder andere Umstellung muss Schwartz auch vornehmen, weil Spieler verletzt sind: Neben Willi Evseev, Patrick Erras, Georg Margreitter und Torwart Raphael Schäfer, die länger ausfallen, fehlen am Freitag auch der gesperrte Guido Burgstaller sowie Rurik Gislaslon (Muskelfaserriss).

Die Bochumer haben allerdings nichts zu verschenken: Die Mannschaft des früheren Club-Trainers Gertjan Verbeek wartet seit drei Partien auf ihren zweiten Saisonsieg. Zuletzt setzte es eine empfindliche und unerwartete 0:2-Niederlage in Würzburg.