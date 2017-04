2. Bundesliga Alle Vier wollen wieder siegen

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue (Samstag, 13.00 Uhr)

Nach der ersten Heimspiel-Niederlage unter Trainer Michael Köllner (gegen St. Pauli mit 0:2) ist der Club näher an die Abstiegszone der 2. Bundesliga geraten. Die Franken trennen aktuell nur fünf Punkte vom Relegationsrang. "Wir sind uns der Lage bewusst. Es sind aber auch nur fünf Punkte auf Platz sechs", sagte der Coach. Auch deshalb sieht Köllner im Heimspiel gegen Aue eine schwere Aufgabe. "Aue hat eine gute Defensive und zuletzt auch Selbstvertrauen gesammelt", so der 47-Jährige. Sein eigenes Team sollte aber genügend Qualität haben, um das Heimspiel zu gewinnen.

Schließlich hat der 1. FC Nürnberg noch nie gegen Aue verloren. Außerdem hat sich die Personalsituation entscheidend verbessert. Die Franken können wieder auf Torwart Thorsten Kirschbaum und Mittelfeld-Akteur Ondrej Petrak zurückgreifen. Ob Kirschbaum tatsächlich spielen wird, ließ der Club-Trainer aber noch offen. "Es ist eine schwere Entscheidung", sagte er mit Blick auf die guten Leistungen von Ersatzkeeper Raphael Schäfer in den vergangenen Wochen.

FC St. Pauli - Würzburger Kickers (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach zuletzt drei Unentschieden streben die Unterfranken am Ostersonntag nach ihrem ersten Dreier in diesem Jahr. Der wäre auch bitter nötig, denn die Kickers trennen nun nur noch zwei Punkte vom Abstiegs-Relegationsplatz. Die Hamburger werden aber auch allles geben, denn sie liegen nach zuletzt vier sieglosen Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Partie ist richtungsweisend für das Team von Bernd Hollerbach: "Das wird ein Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenken werden", so der Coach.

Für Hollerbach wird die Reise zum Millerntor-Stadion eine Reise in die Vergangenheit. 1991 begann bei den Kiezkickern für den gebürtigen Würzburger seine Laufbahn als Profi. Es folgten vier Jahre und 199 Partien im Trikot der Hanseaten, mit denen Hollerbach 1995 in die erste Liga aufstieg. Heute vergleicht der 47-Jährige seine Kickers mit dem FC St. Pauli von damals: "Wir haben damals viel mit Zusammenhalt und Teamgeist erreicht. So ist das jetzt auch mit meinen Spielern. St. Pauli ist cool - unser Verein ist auch alles andere als normal."

"Wir waren seinerzeit auf Pauli eigentlich kein richtiger Erstligist, genauso wie wir hier in Würzburg derzeit noch kein richtiger Zweitligist sind." Würzburg-Coach Bernd Hollerbach

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr)

Die SpVgg Greuther Fürth will nach der 0:2-Niederlage letztes Wochenende schnell wieder in die Erfolgsspur finden. "Wir haben gegen Kaiserslautern sicher nicht unsere beste Leistung abgerufen und müssen zeigen, dass wir an den Fehlern gearbeitet haben", sagte Trainer Janos Radoki. Nächster Gegner ist der Tabellen-Elfte VfL Bochum.

Die Kleeblätter waren zuvor neun Spiele in Folge ungeschlagen geblieben - so kann Fürth mit 40 Punkten auf dem Konto und zehn Punkten Abstand zu Platz 16 frei aufspielen. Für das Team von Trainer Gertjan Verbeek geht es dagegen um wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Derzeit trennen den VfL nur vier Punkte vom Relegationsrang. Deshalb warnt Radoki auch vor dem Gegner: "Sie versuchen immer, alle Drucksituationen spielerisch zu lösen." Auf keinen Fall will er aber in den restlichen Partien Experimente in der Grundordnung oder bei Spielern machen. "Es geht in erster Linie darum, den Weg fortzuführen", so der 45-Jährige.

TSV 1860 München - SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr)

Die Münchener kassierten beim jüngsten 0:3 in Aue erstmals seit fünf Monaten (2:3 in Sandhausen) wieder drei Gegentore in einem Spiel. Davor waren die Löwen eigentlich schon aus dem Gröbsten raus, jetzt trennen sie nur noch drei Punkte von Platz 17, einem direkten Abstiegsrang. Gegen Sandhausen wäre also definitiv Besserung angesagt. Der Gegner wartet schließlich bereits seit neun Auftritten auf seinen dritten Rückrunden-Erfolg.