2. Bundesliga Härteste Prüfung für die Würzburger Kickers

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr)

Die vermeidbare Niederlage beim Spitzenteam in Hannover hat die Reisegruppe des 1. FC Nürnberg flott abgehakt. Denn schon am Freitag (18.30 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten FC St. Pauli an. Und im eigenen Stadion stehen unter Trainer Michael Köllner immerhin zwei Siege auf der Habenseite. "Wir spielen zuhause und müssen und werden unser Ding machen", sagte Köllner.

Im Kasten wird erneut Raphael Schäfer stehen. Stammkeeper Thorsten Kirschbaum bekommt noch etwas Zeit, um nach seiner Bauchverletzung wieder fit zu werden. "Bei ihm haben wir keine Not, Rapha hat es ohnehin gut gemacht", sagte der Coach zuversichtlich. Das ist er auch bei Georg Margreitter, aber der "muss erst noch voll mittrainieren". Auch Edgar Salli ist wieder einsatzbereit. Definitiv ausfallen werden hingegen Tim Matavz und Ondrej Petrak.

Würzburger Kickers - Hannover 96 (Freitag, 18.30 Uhr)

Für die Würzburger Kickers steht nach zwei Unentschieden gegen Bielefeld und Karlsruhe zum Abschluss der Englischen Woche die härteste Prüfung an. Das Team von Trainer Bernd Hollerbach erwartet den neuen Tabellenführer Hannover 96. Trotzdem findet der Coach den Zeitpunkt dieser Partie "gar nicht so schlecht. Die Kraft, vor allem aber die Kaltschnäuzigkeit sowie die Effektivität werden ein wichtiger Faktor sein", glaubt der Coach.

Der im Jahr 2017 noch sieglose Tabellen-13. muss möglicherweise auf ein Trio verzichten. Tobias Schröck, der zuletzt zweimal aufgrund von Adduktorenproblemen ausfiel, trainierte am Mittwoch nur individuell. Sebastian Neumann und Marco Königs, die beide nach ihren gegen Bielefeld erlittenen Kopfverletzungen in Karlsruhe noch nicht wieder einsatzfähig waren, nahmen dagegen wieder am Mannschaftstraining teil. Fehlen wird Rico Benatelli nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den KSC.

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr)

Die Fürther sind bereits seit neun Auftritten unbesiegt (fünf Siege und vier Unentschieden). Auch beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig war ein Dreier drin, allerdings versagten Niko Gießelmann vom Elfmeterpunkt die Nerven. Der nächste Gegner Kaiserslautern ist seit sechs Partien sieglos. Damit stellen die Pfälzer - zuletzt 0:0 in Bochum - weiterhin die schwächste Offensive der Liga.

Mit einem Sieg könnten die Kleeblätter den Pfälzern einen weiteren Nackenschlag in deren Abstiegskampf versetzen. Die Franken selbst haben damit ja nichts mehr zu tun - allerdings sind sie auch von den Aufstiegsrängen zehn Punkte entfernt.

FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach dem Last-Minute-Stimmungsdämpfer gegen den VfB Stuttgart wollen die Löwen den Fokus schnell auf die nächste Aufgabe lenken. Beim unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco wiedererstarkten FC Erzgebirge Aue wollen sich die Münchner dann wieder mit einem Sieg belohnen.

Die Mannschaft von Coach Vitor Pereira scheint sich gegen Ende der Saison nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage zu finden. "Wir sind konstanter geworden. Wir haben uns schon langsam gefunden, jetzt wo es auf das Ende der Saison zugeht. Ich glaube, wir sind unangenehm zu spielen", sagte Offensivspieler Stefan Aigner vor dem Spiel am Sonntag bei den Sachsen.