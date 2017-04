2. Bundesliga | 28. Spieltag Sechzig patzt - Aue macht die Tore

Nicht genutzte Chancen und zwei Fouls - die Münchner Löwen kassierten am 28. Spieltag gegen Aue eine saftige Niederlage. Dabei hatte das Duell für die Sechziger so gut angefangen.



Der TSV 1860 war zuletzt gut drauf: Nach Siegen über Würzburg (2:1) und in Düsseldorf (1:0) holten die Münchner gegen Aufstiegskandidat Stuttgart ein 1:1. Gegen Aue kassierte das Team von Pereira allerdings einen Dämpfer. Denn mit Trainer Domenico Tedesco spielte der FCE selbstbewusst und behielt die Punkte. Insgesamt 13 aus jetzt fünf Spielen und zudem gab es nur ein Gegentor.

Dabei hatte es für die Münchner so gut begonnen. Die Löwen standen kompakt und schalteten schnell um, die Hausherren bemühten sich um die Spielkontrolle. Ein Schuss ans Außennetz von Levent Aycicek (7. Minute) war in der Anfangsphase der erste Warnschuss der Sechziger an die Gastgeber. Kurz danach prüfte Christian Gytkjaer Tormann Martin Männel in der 12. Minute mit einem Lupfer aus gut 22 Metern. Der Auer-Keeper machte sich lang und lenkte den Ball noch über die Latte. Gytkjaer setzte in der 26. Minute die nächste gute Möglichkeit an den Pfosten. Doch dann zog Sebastian Boenisch die Notbremse und brachte Stürmer Dimitrij Nazarov zu Fall. Das gab die Rote Karte und Elfmeter. Nazarov (42.) verwandelte sicher zur 1:0-Führung für die Veilchen. Bitter für die Löwen, die klar die besseren Chancen hatten.

Mit zehn Mann noch zwei Tore mehr kassiert

Die Münchner mussten die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten und schnell einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Denn Aue nutzte auch seine zweite Torchance. Cebio Soukou erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Die Gastgeber agierten nicht schön aber sehr effektiv. Pereira reagierte und brachte Ivica Olic für Aycicek. Das brachte bei den Löwen wieder mehr den Zug zum Tor und fast den Anschluss. Florian Neuhaus (59.) zog eine Ecke scharf vor das Tor, Kalig klärte das Leder am zweiten Pfosten über die Latte. Auch die Gastgeber suchten weiter ihre Chancen: Steve Breitkreuz versuchte es aus der Distanz, Ortega konnte den scharfen Schuss aber zur Ecke abwehren. Ein Foul von Ba an Nazarov brachte dann den nächsten Elfmeter für Aue. Auch diesen verwandelt der Stürmer sicher - 3:0. Das war trotz großem Einsatz nicht mehr aufzuholen.