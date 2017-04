2. Bundesliga Härtetest in der englischen Woche

Der 1. FC Nürnberg und die Würzburger Kickers eröffnen am Dienstag (17.30 Uhr) die englische Woche der Zweitligisten mit Gastspielen in Hannover und Karlsruhe. am Mittwoch empfangen die Löwen und Fürth den VfB und Braunschweig.

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg (Dienstag, 17.30 Uhr)

Der Club gastiert bei der stärksten Heimmannschaft der zweiten Liga. Trotzdem sieht Trainer Michael Köllner sein Team für die Herausforderung in Niedersachsen gut vorbereitet. Seinen Matchplan gab er noch nicht Preis, dafür aber, was er auf jeden Fall vermeiden will. "Reinstellen und darauf warten, dass sie uns irgendwann überrollen, wird sicher nicht unsere Idee sein", sagte er. Auf seinen Stammkeeper Thorsten Kirschbaum wird er aber noch verzichten müssen. Er befinde sich nach seiner Bauchmuskelverletzung "noch im Teiltraining", sagte Köllner. Das Tor hüten wird deshalb erneut Raphael Schäfer. Ondrej Petrak wird hingegen wegen leichter Belastungsprobleme voraussichtlich ausfallen. Ob Georg Margreitter, Dave Bulthuis und Tim Matavz beim fränkischen Fußball-Zweitligisten spielen können, ist noch offen.

Karlsruher SC - Würzburger Kickers (Dienstag, 17.30 Uhr)

Die Würzburger Kickers warten als schwächstes Rückrundenteam der Liga weiter auf den ersten Sieg des Jahres. Mit großem Respekt gehen sie auch in das wichtige Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten aus Karlsruhe, nur noch fünf Zähler trennen die Rothosen vom Relegationsplatz. "Der Karlsruher SC hat sehr gute Einzelspieler und gehört eigentlich nicht da unten hin. Das haben wir im Hinspiel gesehen", sagte Trainer Bernd Hollerbach. Beim Duell im Oktober hatten die Kickers gegen den KSC daheim mit 0:2 verloren. Ob Hollerbach in Karlsruhe mit Kapitän Sebastian Neumann und Stürmer Marco Königs planen kann, ist noch fraglich. Beide hatten sich gegen Bielefeld bei Zweikämpfen am Kopf verletzt.

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig (Mittwoch, 17.30 Uhr)

Die Kleeblätter sind derzeit klar im Aufwind. Seit Ende Januar haben sie nicht mehr verloren. Aufstiegskandidaten wie der VfB Stuttgart und Hannover 96 wurden besiegt. Der Gast aus Braunschweig feierte zuletzt aber immerhin drei Siege in Folge und blieb beim jüngsten 1:0 in Kaiserslautern zum zweiten Mal in der Rückrunde ohne Gegentreffer.

TSV 1860 München - VfB Stuttgart (Mittwoch, 17.30 Uhr)

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge müssen sich die Löwen jetzt gegen den Tabellenführer beweisen. In die Karten spielen könnte den Münchnern dabei, dass der VfB Stuttgart momentan nicht unbedingt souverän auftritt. Nur mit einem Unentschieden gegen Dresden haben die Schwaben die Spitze zurückerobert. Auch an drei weiteren Spieltagen war der VfB nicht als Sieger vom Platz gegangen. Letztmals konnten die Stuttgarter Ende Februar einen Sieg bejubeln.