2. Fußball-Bundesliga Härtetests in der englischen Woche

In der englischen Woche der Fußball-Bundesliga empfängt der TSV 1860 München am Mittwoch Tabellenführer VfB Stuttgart. Die Spielvereinigung Greuther Fürth spielt gegen den Tabellenzweiten Braunschweig.

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig (Mittwoch, 17.30 Uhr)

Die Kleeblätter sind derzeit im Aufwind. Seit Ende Januar haben sie nicht mehr verloren. Aufstiegskandidaten wie der VfB Stuttgart und Hannover 96 wurden besiegt. Der Gast aus Braunschweig feierte zuletzt aber auch drei Siege in Folge. Deshalb fordert Trainer Janos Radoki einige Verbesserungen, "um gegen Braunschweig erfolgreich zu sein". "In Stresssituationen müssen wir einen kühlen Kopf bewahren", sagte er. Die "Galligkeit" will er hingegen beibehalten. Dazu rechnet Radoki mit der Rückkehr von Kapitän Marco Caligiuri. "Es sieht aus, als ob er wieder einsatzbereit wäre", sagte er. Nur Mathis Bolly hat noch muskuläre Probleme.

TSV 1860 München - VfB Stuttgart (Mittwoch, 17.30 Uhr)

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollen sich die Löwen jetzt gegen den Tabellenführer beweisen. "Wichtig ist es jetzt, dass wir Punkte holen. Auch, um die Mannschaft zu stabilisieren", sagte Trainer Vítor Pereira. In die Karten spielen könnte den Münchnern dabei, dass der VfB Stuttgart momentan nicht unbedingt souverän auftritt. Nur mit einem Unentschieden gegen Dresden haben die Schwaben die Spitze zurückerobert. Auch an drei weiteren Spieltagen war der VfB nicht als Sieger vom Platz gegangen. Letztmals konnten die Stuttgarter Ende Februar einen Sieg bejubeln.

Dennoch erwartet Pereira "ein hartes Spiel für beide Mannschaften." Dabei dürfen die mehr als 45.000 erwarteten Zuschauer auf Tore hoffen. "Wir haben den Gegner, wie jeden anderen auch, analysiert. Sie haben gute Stürmer, aber die haben wir auch", so der Löwentrainer. Beim Gegner hat er dabei vor allem Simon Terodde im Visier, der mit 17 Treffern als Führender der Torschützenliste in diesen Spieltag geht. Personalsorgen haben die Oberbayern keine. "Dank der medizinischen Abteilung haben wir sehr wenige Verletzte", sagte Pereira.