Erfolgsserie hält an Zulj lässt Fürth mit Doppelpack jubeln

Fürth-Trainer Janos Radoki musste gegenüber dem 1:0-Sieg in Stuttgart lediglich den verletzten Kapitän Caligiuri mit Nicolai Rapp ersetzen. Sein Team war in Heidenheim vor 11.000 Zuschauern von der Spielanlage die bessere Mannschaft und setzte in der ersten Hälfte deutlich mehr Akzente in der Offensive. Verdientermaßen gingen die Gäste in Führung: Veton Berisha stürmte über den linken Flügel, passte zur Mitte in den Strafraum, wo der Österreicher Robert Zulj völlig unbewacht vor Heidenheim-Keeper auftauchte und ins rechte obere Eck vollstrecken konnte.

Heidenheim aktiver in der zweiten Hälfte

Viel fehlte dem 25-Jährigen nicht zum zweiten Treffer vor der Pause, doch sein Freistoß aus 18 Metern wurde von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Von den Hausherren kam zu wenig nach vorne. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als Heidenheim den Druck auf die zwischenzeitlich zu passiven Fürther etwas erhöhte. Kapitän Marc Schnatterer lud Fürths Keeper Balazs Megyeri in der 51. Minute mit seinem Distanzschuss zu einer Flugeinlage ein. Nur elf Minuten später rettete der ungarische Schlussmann erneut nach einer Schnatterer-Hereingabe.

Zulj legt in der 68. Minute nach

Anders die Fürther in der 68. Minute: Wieder ging es schnell und zielgerichtet nach vorne - dieses Mal über die rechte Seite. Khaled Narey legte auf und wieder schloss Zulj cool ab. Der Österreicher avancierte mit seinen Saisontoren vier und fünf zum Matchwinner. Danach ließen die Mittelfranken nichts mehr anbrennen.

Comeback von Gjasula

Besonderes Highlight für Jürgen Gjasula: Der Fürther Spielmacher, der seit Anfang Oktober wegen eines Achillessehnenrisses fehlte, durfte als Joker (65.) erstmals wieder in einem Pflichtspiel ran. Für Fürths Trainer Janos Radoki, der im Jahr 2012 als Assistenztrainer in Heidenheim arbeitete, war es der erste Auswärtsdreier in diesem Jahr. Bei den Heidenheimern zeigt die Formkurve weiter nach unten: Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt wartet seit sechs Begegnungen auf einen Dreier.

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:1)

1. FC Heidenheim: Kevin Müller - Robert Strauß (46. Lankford), Mathias Wittek (83. Gnaase), Theuerkauf - Griesbeck - Skarke, Schnatterer, Titsch-Rivero, Feick - Verhoek (74. Thomalla), Kleindienst

Trainer: Schmidt

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - Rapp, Franke, Gießelmann, van den Bergh - Pinter, Hofmann (65. Gjasula) - Narey (90.+2 Schad), Zulj, Berisha (61. Sararer) - Dursun

Trainer: Radoki

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tore: 0:1 Zulj (21.), 0:2 Zulj (67.)

Zuschauer: 12.000

Gelbe Karten: Kleindienst (3), Lankford - Narey (6), Berisha (4), Rapp (4)