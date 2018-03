2. Bundesliga FCI muss gegen Bochum liefern

Damit der Traum von der Bundesligarückkehr in dieser Saison noch weiter anhält, wollen sich die Schanzer nach zwei Niederlagen in Serie heute (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum mit einem Sieg noch einmal zurückmelden.

Drei Punkte halten die Konkurrenten auf Distanz

Sollte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl allerdings eine Niederlage einfahren, würde der abstiegsbedrohte VfL bis auf drei Punkte an die Ingolstädter heranrücken. "Es ist ein schwieriges Spiel für uns. Bochum muss unbedingt gewinnen, um aus der Abstiegszone zu kommen. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, um die Bochumer auf Distanz zu halten", fordert deshalb Leitl. "Wir müssen in diesem Spiel liefern und sind bereit."

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien muss es jetzt wieder aufwärtsgehen. Der FCI-Coach hat keine Zweifel, dass sein Team die nötige Motivation dafür hat. "Über Einstellung und Mentalität meiner Jungs brauchen wir nicht zu reden. Wir müssen uns für unseren Aufwand einfach belohnen", so Leitl, der ein klares Ziel ausgibt.

Denn mit einem Dreier kann auch der Rückstand auf den Dritten Holstein Kiel auf vier Zähler verringert werden. "Es ist eine verrückte Liga, die unglaublich eng zusammenrückt. Keine Mannschaft kann sich großartig absetzen", erklärte Leitl. "Wir müssen nach den beiden verlorenen Spielen ein positives Ergebnis erzielen, damit wir gar nicht erst in die Situation kommen, uns mit den unteren Plätzen beschäftigen zu müssen."

Spieler wollen ans Limit gehen

Deshalb wollen die Spieler alles geben. "Wir haben das klare Ziel ausgegeben, dass wir aufsteigen wollen", sagt Torwart Örjan Nyland. "Aber wenn wir da oben mitspielen wollen, müssen wir gewinnen, so einfach ist das. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns ans Limit gehen wird." Verzichten muss Leitl allerdings auf Stürmer Darío Lezcano, der wegen eines Teilrisses des Innenbands im linken Knie mehrere Wochen fehlen wird. Mittelfeldwühler Almog Cohen muss noch eine Rot-Sperre absitzen. Dafür kehrt der in der Offensive so wichtige Sonny Kittel zurück. Der mit acht Toren beste Torschütze der Ingolstädter hat seine Gelb-Sperre verbüßt.