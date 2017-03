Fürth gewinnt gegen den Club Zulj entscheidet schwaches Franken-Derby

Die SpVgg Greuther Fürth hat das 262. Franken-Derby gewonnen und ist in der Tabelle am 1. FC Nürnberg vorbeigezogen. Robert Zulj (77.) sorgte in einer niveauarmen Begegnung für den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg.