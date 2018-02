2. Bundesliga Ingolstadt und Nürnberg kämpfen um Aufstiegsplätze

Die Schanzer schnuppern gegen St. Pauli erneut an den Aufstiegsrängen. Die will der 1. FC Nürnberg im Topspiel gegen Duisburg verteidigen. Regensburg will seine Serie fortsetzen und Fürth gegen den Abstieg anspielen.