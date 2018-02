2. Bundesliga Nürnberg kämpft um den Spitzenplatz

Die 1. FC Nürnberg will im Topspiel gegen Duisburg seine Aufstiegsambitionen untermauern. Der freche Aufsteiger Regensburg will auch Dresden ärgern.

Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Die seit fünf Spielen ungeschlagenen Regensburger haben keine ihrer letzten vier Auswärtsbegegnungen verloren. Gegen die derzeit schwachen Dresdner will der freche Aufsteiger seine positive Serie fortsetzen.

Mit größter Motivation dazu beitragen kann Sebastian Nachreiner. Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 29-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt bis zum 30. Juni 2020. Mit 51 Einsätzen ist er der Rekordspieler des Jahn in der zweiten Bundesliga.

1. FC Nürnberg - MSV Duisburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Mikael Ishak wird diesmal nicht mitjubeln können.

Das Duell der Verfolger zwischen dem Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg und dem Vierten MSV Duisburg ist das Topspiel dieses Spieltags. Während die Franken mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen würden, könnte Aufsteiger Duisburg mit einem Sieg näher an die Aufstiegsränge heranrücken. Dabei muss der 1. FC Nürnberg ohne Torjäger Mikael Ishak auskommen. Der 24-jährige Schwede hat sich beim 0:0 beim FC St. Pauli einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen.