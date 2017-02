2. Bundesliga Würzburg und Nürnberg auf Formsuche

FC Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Unterfranken sind gegen Fürth auf der Suche nach dem Weg aus dem Formtief. "Wir haben die Spiele aufgearbeitet und wollen nun gegen Fürth den Bock umstoßen", sagte Kapitän Sebastian Neumann. Die in diesem Jahr seit vier Partien sieglosen Würzburger kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie. Das dürfte gegen die wiedererstarkten Kleeblätter aber schwierig werden. "Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Bei der Spielvereinigung ist ein anderer Zug drin als noch in der Hinrunde", sagte Kickers-Coach Bernd Hollerbach. Erst viermal behielten sie gegen den Konkurrenten aus Mittelfranken überhaupt die Nase vorne, zuletzt im Hinspiel dieser Saison (3:0).

Fürth im Aufwind

Radoki erwartet ein Kampfspiel

Fürth startete im Gegensatz zu den Würzburger gut ins neue Jahr: Das Team von Trainer Janos Radoki fuhr in den jüngsten drei Partien sieben Zähler ein und blieb zuletzt zweimal ohne Gegentor. "Wir haben im Winter gut gearbeitet und das zahlt sich jetzt aus. Vor allem defensiv war das in den letzten drei Spielen sehr ordentlich", sagte Radoki. Allerdings erwartet er "gegen den sehr robusten Gegner" auf dem schweren Boden "ein absolutes Kampfspiel."

Abwehrspieler Stephen Sama fällt mit einer Knieprellung aus. Stürmer Sercan Sararer wurde von Radoki aus disziplinarischen Gründen vorübergehend suspendiert. Die Gastgeber hingegen müssen auf Clemens Schoppenhauer (Gelb-Sperre) antreten. Dafür stehen Neumann und Junior Díaz nach ihren Sperren bei der jüngsten Niederlage in Bochum wieder zur Verfügung.

1. FC Union Berlin - TSV 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

1860 will auch gegen Berlin Punkte einfahren

Auch die Löwen befinden sich 2017 im Aufwind. Zwei Siege in Folge - das gab es lange nicht mehr. "Wir kennen unsere Stärken und wachsen im Selbstvertrauen", sagte Trainer Vitor Pereira. Aber auch der Gegner der Münchner hat Zuversicht getankt: Der 1. FC Union Berlin steht erstmals in der Rückrunde auf Platz drei und will sich dort etablieren. Es treffen also zwei der drei besten Rückrundenteams aufeinander. "Das ist ein sehr guter Test für uns. Union Berlin ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, die um den Aufstieg kämpft", so der Löwen-Coach.

"Unser Selbstvertrauen wächst. Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen." Vitor Pereira

"Die Mannschaft muss noch wachsen"



Die zwei Heimsiege gegen den Karlsruher SC und den 1. FC Nürnberg haben im Umfeld der Münchner schon wieder Euphorie ausgelöst. Pereira erfreuen diese Emotionen, aber er sagte auch: "Die Mannschaft muss noch sehr viel wachsen." Pereira sieht sich noch am Anfang seiner Arbeit in München: "Ich will immer mehr. Ein ambitionierter Trainer wird nie zufrieden sein" Neuzugang Frank Boya aus Kamerun wird nach seinem Einstieg ins Training in Berlin noch nicht im Kader stehen. Der 20 Jahre alte Afrika-Cup-Sieger ist eher ein Mann für die Zukunft. Die angeschlagenen Marnon Busch, Jan Mauersberger und Florian Neuhaus gehören gegen Union ebenfalls nicht zum Aufgebot.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum (Sonntag, 13.30 Uhr)

Hält Kirschbaum den Kasten gegen Bochum sauber?

Gegen das bislang drittschwächste Auswärtsteam der Liga könnten die Franken das abhanden gekommene Heimgesicht der letzten Saison hervorholen. Von den vergangenen fünf Heimspielen konnte der Club nämlich nur eines für sich entscheiden. Bochum hat nur eines seiner elf Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen. Die Chancen für die Mittelfranken stehen also nicht schlecht.