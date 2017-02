Club verliert Bochum bleibt der Angstgegner

Im zehnten Zweitliga-Vergleich gab es erneut kein Erfolgserlebnis für die Nürnberger, deren Bilanz gegen den VfL bei zwei Unentschieden und acht Niederlagen angekommen ist. Nils Quaschner schockte das insgesamt überlegene, aber im Abschluss glücklose Team von Trainer Alois Schwartz mit seinem Siegtor in der 35. Spielminute.

So rasant wie beim Bochumer 5:4-Hinrundenerfolg im torreichsten Zweitliga-Saisonspiel ging es in der Nürnberger Arena vor 25 700 Zuschauern nicht zu. Die Partie brauchte einige Anlaufzeit in überschaubarem Spieltempo. Zwei Topchancen zum Führungstor hatten Lukas Mühl (23.) und Tim Matavz (28.), die aber beide am glänzend haltenden VfL-Torwart Manuel Riemann scheiterten.

Eine erste Schrecksekunde in der Nürnberger Defensive gab es beim artistischen Pfostenschuss von VfL-Profi Johannes Wurtz (33.). Ein weiterer Bochumer Angriff über den rechten Flügel führte zum Tor. Quaschner haute den Ball aus 13 Metern unter die Latte. Der junge Außenverteidiger Dennis Lippert gab den ersten gefährlichen Schuss nach der Pause ab, aber auch den Flatterball konnte Riemann abwehren.

Die FCN-Profis waren bemüht. Der eingewechselte Shawn Parker sollte die Offensive beleben und tat dies mit einem Volleyschuss, kurz darauf vergab auch Mühl eine gute Chance. Das Gäste-Team beschränkte sich bis auf eine gute Chance in der Endphase auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs. Die hundertprozentige Torchance konnte sich der Club über die 90 Minuten nicht erspielen.