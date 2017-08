2. Liga am Wochenende Trio will Fehlstart korrigieren

SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04 (Freitag, 18.30 Uhr)

Der FC Ingolstadt will mit Verspätung den ersten Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr machen. "Wir sind der Favorit und wollen gewinnen. Aber es wird eine schwierige Partie und sehr, sehr eng", sagte Trainer Maik Walpurgis vor dem Gastspiel in Sandhausen.

Die Schanzer, bei denen es wegen zwei abwanderungswilligen Spielern noch Unruhe gibt, müssen sich nach dem verpatzten Auftakt gegen Union Berlin am ersten Spieltag aber erst noch an ihre neue Rolle gewöhnen. "Wir waren in der Bundesliga immer der Underdog. Jetzt werden wir auf dem Papier als Topfavorit gehandelt, aber wir müssen uns erst auf dem Platz in der neuen Rolle zurechtfinden und mutiger Fußball spielen", so der Coach. Immerhin hat er bis auf einige abwanderungswilligen Spieler aber keine personellen Probleme.

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Zusammenhalt ist wichtig: Jahn Regensburg fordert am Sonntag den Club.

Aufsteiger SSV Jahn Regensburg fiebert derweil seiner Heimpremiere in der Liga entgegen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Bielefeld (1:2) fordert Trainer Achim Beierlorzer von seinem Team mehr Einsatzwillen. "Nürnberg ist eine sehr kompakte und gut aufgestellte Mannschaft, deshalb müssen wir aggressiven und offensiven Fußball zeigen, um den Club in allen Bereichen zu fordern", sagte der Coach. Das dürfte bitter nötig sein, denn der Club verspürt nach dem überzeugenden 3:0 gegen den 1. FC Kaiserlautern mächtig Rückenwind.

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr)

Unzufrieden mit dem Start: Janos Radoki.

Einen Fehlstart in die Saison hat auch die SpVgg Greuther Fürth hingelegt. Trainer Janos Radoki fordert für das Heimspiel gegen Bielefeld nun ein stärkeres Durchsetzungsvermögen, als bei der Auftaktniederlage beim SV Darmstadt (0:1). Besonders beim Zweikampfverhalten und bei der Chancenverwertung sieht der Trainer erhebliches Steigerungspotenzial. Die Arminia, die schon drei Punkte auf dem Konto hat, sieht er als "sehr aggressive Mannschaft mit zwei starken Spitzen".