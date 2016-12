2. Bundesliga Fürth und Würzburg wollen punkten

In den Sonntagsspielen der 2. Bundesliga kämpfen auch die SpVgg Greuther Fürth und die Würzburger Kickers um Punkte. Fürth empfängt Schlusslicht FC St. Pauli, die Kickers müssen zum SV Sandhausen.

Nach zwei Siegen nacheinander will die SpVgg Greuther Fürth unter dem neuen Coach Janos Radoki ihre Siegesserie auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schlusslicht FC St. Pauli beibehalten. "Wir wollen unseren Trend fortsetzen", sagte Radoki. Verzichten muss Radoki allerdings sicher auf den Gelb-gesperrten Niko Gießelmann und den verletzten Marco Caligiuri. Angeschlagen sind auch Robert Zulj und Sebastian Freis.

"Der Mut in den Aktionen wird mehr." Fürths Trainer Janos Radoki

Dass die Hamburger Tabellenletzter sind, sei "nicht einmal in dieser Woche thematisiert worden", erklärte Radoki weiter. Der 44-Jährige hält die Mannschaft von Coach Ewald Lienen für stärker als es der momentane 18. Platz aussagt. "Sie stehen unverständlicherweise da unten", so Radoki. Gerade zuletzt beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern "hätten sie eigentlich als Sieger den Platz verlassen müssen".

Würzburg: Hollerbach mahnt in Sandhausen Konzentration an

Nach drei Unentschieden in Folge würde den Würzburger Kickers wieder mal ein Dreier gut zu Gesicht stehen. Bei Tabellennachbar SV Sandhausen bietet sich dazu die nächste Gelegenheit für den überraschend gut gestarteten Aufsteiger. Zuletzt gab es Anfang November gegen den FC St. Pauli einen Sieg.

Trainer Bernd Hollerbach hat sein Team vor Fahrlässigkeit in der Offensive gewarnt. "Der SVS hat sich in der 2. Liga festgesetzt und verfügt über eine stabile Mannschaft. Wir müssen leichtfertige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung vermeiden, weil sie gut umschalten können." Weiter sagte er: "Sie sind genauso kämpferisch stark wie wir, weil sie gut als Team zusammenarbeiten. Deswegen müssen wir hochkonzentriert sein, um deren Offensive stoppen zu können."