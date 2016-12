16. Spieltag der 2. Liga Club zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Zum Auftakt des 16. Spieltags sucht der 1. FC Nürnberg in Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr) den Weg zurück in die Erfolgsspur. Der TSV 1860 glaubt an eine machbare Aufgabe in Bochum (Samstag). Am Sonntag spielen Fürth und Würzburg.

Nach dem mageren 2:2 gegen die Würzburger Kickers, dem 1:3 beim VfB Stuttgart und dem 1:3 gegen Sandhausen zuletzt sollen nun wieder einmal drei Punkte her. Vor allem dir letzte Niederlage bringt den Trainer der Franken so richtig auf die Palme: "Wie wir uns gegen Sandhausen die letzten 25 Minuten präsentiert haben, hat mich sehr geärgert", sagte Alois Schwartz. Einzig positiv sei, dass sich die Mannschaft wegen der Fehler "an die eigene Nase gefasst hat". Die Gesamtsituation beim Tabellen-Elften bleibt aber unbefriedigend. "Wir haben den Anspruch, eine andere Runde zu spielen, als wir es gerade tun."

Vertrauen in die "gestandenen Spieler" - Margreitter vor Comeback

Immerhin hat der Club keine größeren Ausfälle zu beklagen. "Bis auf Tim Leibold und Patrick Erras sind alle Mann an Bord", so Schwartz. Auch Georg Margreitter sei eine Überlegung für die Startelf, er könnte nach seiner Adduktorenverletzung und dem erneuten Ausfall nach einem Kurzeinsatz gegen Stuttgart zu seinem Comeback kommen.

Auf jeden Fall setzt Schwartz auf "die gestandenen Spieler. Die wissen schon, dass man in schwierigen Situationen abrufen muss". Schwartz warnte aber auch vor dem nächsten Gegner: "Düsseldorf hat eine gute Mischung in der Mannschaft, die machen es sehr ordentlich." Daher sei es entscheidend, dass die Franken wieder zeigen, was sie auszeichnet: "Laufbereitschaft, Aggressivität und Kompaktheit."

1860 in Bochum – keine "Mission impossible" (Samstag, 13.00 Uhr)

Beim TSV 1860 München gibt Interimscoach Daniel Bierofka im Spiel beim VfL Bochum seine Abschiedsvorstellung. In der folgenden Partie gegen den 1. FC Heidenheim erlischt seine Sondergenehmigung, dann wird - zumindest offiziell - Denis Buschujew übernehmen.

Der TSV geht dennoch "mit einem stärkeren Rückenwind in die Partie als zuvor", sagte Bierofka. Gegen Dresden hätten seine Spieler durch eine gute Reaktion "gezeigt, dass sie erfolgreich Fußball spielen können", so der Interimscoach. Allerdings ist diesmal Nico Karger erkältet und Marnon Busch hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Dennoch glaubt Bierofka, es sei "nicht unmöglich, gegen Bochum zu gewinnen".

Fürth will Siegesserie gegen St. Pauli weiterführen (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach zwei Siegen nacheinander will die SpVgg Greuther Fürth unter dem neuen Coach Janos Radoki ihre Siegesserie auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schlusslicht FC St. Pauli beibehalten. "Wir wollen unseren Trend fortsetzen", sagte Radoki. Verzichten muss Radoki allerdings sicher auf den Gelb-gesperrten Niko Gießelmann und den verletzten Marco Caligiuri. Angeschlagen sind auch Robert Zulj und Sebastian Freis.

"Der Mut in den Aktionen wird mehr." Fürths Trainer Janos Radoki

Dass die Hamburger Tabellenletzter sind, sei "nicht einmal in dieser Woche thematisiert worden", erklärte Radoki weiter. Der 44-Jährige hält die Mannschaft von Coach Ewald Lienen für stärker als es der momentane 18. Platz aussagt. "Sie stehen unverständlicherweise da unten", so Radoki. Gerade zuletzt beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern "hätten sie eigentlich als Sieger den Platz verlassen müssen".

Würzburg in Sandhausen auf der Suche nach dem Dreier (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach drei Unentschieden in Folge würde den Würzburger Kickers wieder mal ein Dreier gut zu Gesicht stehen. Bei Tabellennachbar SV Sandhausen bietet sich dazu die nächste Gelegenheit für den überraschend gut gestarteten Aufsteiger. Zuletzt gab es Anfang November gegen den FC St. Pauli einen Sieg.