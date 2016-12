16. Spieltag der 2. Liga Kickers vor Auswärtsspiel in Sandhausen

Die Würzburger Kickers spielen am Sonntag gegen den SV Sandhausen. In der Tabelle liegen die beiden eng beieinander: Die Kickers haben nach 15 Partien in der 2. Fußball-Bundesliga 23 Punkte und der SV auch schon 22.