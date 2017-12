2. Bundesliga Club will Heimbilanz aufpolieren

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen (Samstag 13.30 Uhr)

Nach dem Sieg in Braunschweig will der 1. FC Nürnberg seine Heimbilanz verbessern und Platz drei in der Tabelle festigen. "Der Sieg in Braunschweig hat der Stimmung bei uns sehr gut getan. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen und den Fans einen Heimsieg schenken", sagte Trainer Michael Köllner. In der Heimtabelle steht der Club nur auf Rang acht, die Heimschwäche sei aber "eigentlich kein Thema", sagte Köllner. "Wir spielen sehr gerne in unserem Stadion, vielleicht hatten wir auswärts manchmal etwas mehr Matchglück." Auswärts sind die Nürnberger die beste Mannschaft der Liga.

Mittelfeldspieler Patrick Erras ist nach einer Wadenverletzung ebenso wieder zurück wie Abwehrspieler Tim Leipold nach Sprunggelenkschmerzen, und auch Stürmer Cedric Teuchert ist wieder gesund.

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth (Samstag 13.30 Uhr)

Die SpVgg Greuther Fürth will den Aufwärtstrend im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg fortsetzen. "Wir befinden uns in einem leichten Aufwind. Ich hoffe, wir sind jetzt in der Lage, auswärts etwas befreiter und defensiv stabiler zu spielen", sagte Trainer Damir Buric. Dabei drohen aber in der Defensive Umstellungen. Mario Maloca und Richard Magyar plagen muskuläre Probleme. Den Schwung aus dem 4:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli will das Team aber nutzen.

SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg (Sonntag 13.30 Uhr)

In Regensburg soll die Erfolgswelle weiter gehen. Der 4:0-Erfolg gegen Duisburg war das vierte Spiel ohne Niederlage. Auswärts gab es allerdings in dieser Saison bislang nur zwei Siege. Für die Partie in Darmstadt kann Trainer Achim Beierlorzer personell aus dem Vollen schöpfen. Der Tabellen-13. ist seit neun Spielen sieglos, spielte zuletzt aber immerhin 3:3 gegen Union Berlin.

FC Ingolstadt 04 - Eintracht Braunschweig (Montag 20.30 Uhr)

Mit dem 0:0 zuletzt gegen Holstein Kiel ging zwar die Siegesserie der Schanzer zu Ende, der Eindruck, dass es das Team von Trainer Stefan Leitl inzwischen mit jedem Team der 2. Liga aufnehmen kann, der bleibt aber. Gegen Eintracht Braunschweig könnte mit einem Sieg auch die Bilanz im direkten Vergleich aufgebessert werden, denn von den sechs bisherigen Duellen haben die Schanzer nur ein einziges gewinnen können.