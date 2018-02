2. Bundesliga Club will ganz nach oben

St. Pauli – 1. FC Nürnberg (Mo., 20.30 Uhr)

Nürnberg ist die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Aus zehn Spielen konnten die Clubberer 22 Punkte erbeuten. Und nicht nur deswegen stehen die Chancen gut, dass die Serie in St. Pauli hält. Coach Michael Köllner erwartet aber einen "heißen Ritt" am Millerntor. Das Team von Trainer Markus Kauczinski konnte aber in der ganzen Saison nur zwei Heimspiele für sich entscheiden, auch der Effekt unter dem neuen Coach scheint verpufft: Zuletzt gab es zwei Pleiten.

Tabellenführung möglich

Nürnberg würde mit dem dritten Sieg in Folge an die Tabellenspitze springen - und den Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz ausbauen. Bis auf den Rot gesperrten Stammspieler Edgar Salli und den Verletzten Sebastian Kerk sind alle Spieler von Trainer Köllner einsatzbereit. Der 1. FC Nürnberg kann auch wieder mit Georg Margreitter planen. Der Innenverteidiger hat seine muskulären Probleme überwunden.