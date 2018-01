2. Liga Bayerische Vereine starten Rückrundenvorbereitung

Ohne Dario Lezcano, Romain Brégerie und Paulo Otavio hat der FC Ingolstadt die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Stürmer Lezcano fehlte Trainer Stefan Leitl abgesprochen wegen einer verspäteten Rückreise aus seiner Heimat Paraguay. Abwehrspieler Otavio konnte an der ersten Einheit im neuen Jahr wegen Magen-Darm-Problemen nicht teilnehmen. Verteidiger Romain Brégerie verlässt die Schanzer und geht auf Leihbasis zurück zu seinem früheren Verein SV Darmstadt 98.

"Verstärkungen nicht zwingend notwendig"

"Es ist nicht zwingend notwendig, dass wir uns weiter verstärken. Ich habe keinen bestimmten Wunsch", sagte Leitl zu möglichen Verpflichtungen. Sein Team sei "gut aufgestellt", Phil Neumann und Tobias Schröck könnten Brégerie ersetzen. Heute reisen die Schanzer ins Trainingslager nahe Albufeira in Portugal. "Wichtig ist für mich, dass die Mannschaft noch mehr zusammenwächst und wir uns gemeinsam Ziele erarbeiten", sagte Leitl, dessen Tross am 11. Januar wieder zurückreist.

Der FCI belegt nach 18 Spieltagen mit 28 Punkten Platz vier in der Tabelle. Fortuna Düsseldorf (34 Zähler), Holstein Kiel (33) sowie der 1. FC Nürnberg (33) sind in Reichweite. Im ersten Punktspiel des FCI 2018 kommt es am 23. Januar im eigenen Stadion zum Verfolgerduell gegen den Tabellenfünften SV Sandhausen.

1. FC Nürnberg: Ohne Teuchert nach Valencia

Trainer Michael Köllner bittet die Nürnberger ebenfalls zur ersten Einheit nach der Winterpause. Nicht mehr dabei ist Cedric Teuchert, der in die Bundesliga zum FC Schalke 04 wechselt.

Muss einen Aderlass verkraften: Club-Trainer Michael Köllner

Der Tabellendritte will sich ab Samstag (6.1.2018) für acht Tage in einem Trainingslager in Valencia auf den angepeilten Aufstieg einstimmen. "Wir wollen uns top auf den Rundenstart und die verbleibenden Liga-Spiele vorbereiten“, sagte Köllner. Der Club bekommt es in der Liga am 23. Januar mit dem SSV Jahn Regensburg zu tun.

Die Wintertransfers der bayerischen Klubs FC Bayern Zugänge: Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim)

Abgänge: --

Trainer: Jupp Heynckes (wie bisher) FC Augsburg Zugänge: --

Abgänge: Georg Teigl (Eintracht Braunschweig/wird ausgeliehen)

Trainer: Manuel Baum (wie bisher) 1. FC Nürnberg Zugänge: --

Abgänge: Cedric Teuchert (FC Schalke 04)

Trainer: Michael Köllner (wie bisher) FC Ingolstadt Zugänge: --

Abgänge: Romain Brégerie (SV Darmstadt 98/wird ausgeliehen)

Trainer: Stefan Leitl (wie bisher) SSV Jahn Regensburg Zugänge: Hamadi Al Ghaddioui (Sportfreunde Lotte)

Abgänge: -

Trainer: Achim Beierlorzer (wie bisher) SpVgg Greuther Fürth Zugänge: -

Abgänge: -

Trainer: Damir Buric (wie bisher)

SpVgg startet Mission Klassenerhalt

Hofft auf eine bessere Rückrunde: Sportdirektor Rachid Azzouzi

Die SpVgg Greuther Fürth ist mit einem ungewollten Indoor-Training in die Vorbereitung auf die restlichen Partien der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Wegen des Unwetters musste das Team von Damir Buric nach dem Ende des Weihnachtsurlaubs im Kraftraum arbeiten. "Das war ein gutes Beispiel, was uns hier erwarten wird", sagte der Trainer im Hinblick auf die Entscheidung vor Silvester, in der Winterpause doch noch ein Trainingslager im Süden zu beziehen. Die abstiegsbedrohten Franken reisen vom 6. bis 13. Januar nach Jerez de la Frontera in Spanien. .

Nik Omladic wird wegen seiner anhaltenden Probleme mit der Fußsohle nicht mit nach Spanien fliegen, wie es hieß. Die ebenfalls angeschlagenen Sercan Sararer und Mathis Bolly sollen dagegen zusammen mit dem Team nach Jerez reisen. Vor dem Trainingslager findet bei Bayer 04 Leverkusen noch ein Testspiel statt, im Anschluss wird bei Darmstadt 98 gespielt. In der Liga muss die abstiegsbedrohte SpVgg wieder am 24. Januar bei Arminia Bielefeld ran.

Regensburg startet mit erstem Neuzugang









Vorheriges Bild Nächstes Bild Trotz strömendem Regen und stürmischen Windböen: Die Zweitligaspieler des SSV Jahn Regensburg haben nach der Winterpause heute wieder das Training aufgenommen.

Auch Coach Achim Beierlorzer versammelt jetzt seine Regensburger erstmals im neuen Jahr um sich. Mit Hamadi Al Ghaddioui ist bei den ersten beiden Einheiten auch ein Neuzugang erstmals mit von der Partie. Er soll die vakante Kaderposition im Sturmzentrum übernehmen.

Hat einen Neuzugang an Bord: Jahn-Trainer Achim Beierlorzer

Mit Platz acht konnte der Aufsteiger aus der Oberpfalz in der Hinserie überraschen. Mit dem Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga könnte die Jahnelf einen historischen Erfolg feiern, den größten in der Geschichte des SSV.