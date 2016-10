2. Bundesliga Würzburg kann weiter zur Spitze vorrücken

Würzburg kann sich im Duell mit Bielefeld weiter Richtung Tabellenspitze vorarbeiten. Greuther Fürth empfängt die starken Heidenheimer. Der TSV 1860 München steht gegen Düsseldorf unter Erfolgsdruck und Nürnberg will gegen Karlsruhe Punkte nachlegen.

Arminia Bielefeld - Würzburger Kickers (Freitag, 18.30)

Die Würzburger Kickers wollen auch nach der Länderspielpause weiter für Furore in der Liga sorgen. Der Aufsteiger hat sich mit mutigen und spielerisch starken Auftritten auf Tabellenplatz fünf geschoben. So kann es weitergehen. In Bielefeld trifft das Team von Trainer Bernd Hollerbach auf den Tabellenvorletzten, der nach wie vor auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Trotzdem warnt Hollerbach vor der Arminia und prognostiziert das schwerste Spiel der Saison. Sollten die von Verletzungsausfällen verschonten Kickers im vierten Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen bleiben, dann winkt bei einem deutlichen Sieg sogar der Sprung auf den vorläufigen zweiten Tabellenplatz.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim (Samstag, 13.00)

"Mehr als eine Alternative": Sercan Sararer (l.).

Die SpVgg Greuther bangt vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim um den Einsatz von Marcel Franke. Der Innenverteidiger musste zuletzt wegen einer alten Knieverletzung mit dem Mannschaftstraining aussetzen und "wackelt" für die Partie am Samstag, wie Trainer Stefan Ruthenbeck berichtete. Dagegen steht Offensivprofi Sercan Sararer nach einer langen Zwangspause vor dem Comeback. Der Türke hatte wegen einer Lendenwirbelblessur seit August gefehlt, sich inzwischen aber "wieder rangekämpft", so der Coach.

Sararer sei "mehr als eine Alternative", vor allem nach der jüngsten Schlappe in der Liga. Bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hatten die Franken vor der Länderspielpause mit 0:4 verloren. "Ich erwarte eine Reaktion", sagte Ruthenbeck, der von seiner Mannschaft fordert, die Situation anzunehmen und zu kämpfen. Ein einfaches Match erwartet das Kleeblatt gegen Heidenheim aber nicht. Schließlich haben sich die Gäste von Trainer Frank Schmidt dank fünf ungeschlagener Partien auf Rang vier vorgekämpft. "Sie haben ihr gutes Gegenpressing in diesem Jahr noch mal gesteigert und gehen mehr Risiko ein", analysierte Ruthenbeck. Mit einem Sieg könnte Fürth im Klassement bis auf einen Punkt an Heidenheim heranrücken.

TSV 1860 München - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30)

Die Löwen stehen dagegen nach acht Spieltagen schon wieder an der Kellertreppe. Mit Platz 14 läuft das Team den Ansprüchen hinterher. Eine lange Liste von verletzten Akteuren macht es allerdings schwer, die Erfolge einzufahren, die erwartet werden. Trainer Kosta Runjaic hat immerhin den zuletzt vereinslosen langjährigen Bundesligaprofi Sebastian Boenisch in den Kader bekommen.

Beim Benefizspiel gegen Burghausen durfte der 29-Jährige in der Länderspielpause eine Stunde lang in der Innenverteidigung ran. Coach Runjaic setzt auf den Verteidiger, denn der soll auf dem Platz "sehr schnell eine Führungsrolle" übernehmen. Das er mit der Mannschaft Erfolg haben will, hatte der Neu-Löwe schon angekündigt: Sportlich gehe es mit der Mannschaft jetzt darum, "die Leistung zu stabilisieren", denn "der Tabellenplatz ist nicht der, den wir uns vorstellen".

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13.30)

Der 1. FC Nürnberg will man nach der Länderspielpause eigentlich an die zuletzt gezeigte gute Leistung anknüpfen. Nach einem schwachen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus sechs Begegnungen hatte man endlich zwei Siege in der Liga gefeiert. Doch bei der 2:1-Niederlage im Testspiel gegen Jahn Regensburg enttäuschten die Club-Akteure Trainer Alois Schwartz.

Kapitän Miso Brecko wollte das Ergebnis allerdings nicht überbewerten. "Spiele gegen Drittligisten sind immer schwer, zudem haben wir mit einer Mannschaft gespielt, die noch nicht so zusammengespielt hat", erklärte der Slowene im Club-TV. Jetzt ginge es wieder in der Liga um Punkte, "da wollen wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben". Gegen den Karlsruher SC erwartet er allerdings eine harte Aufgabe: "Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir dort auch gewinnen können, wenn wir unser Spiel durchziehen." Trainer Schwartz erwartet jedenfalls volle Konzentration von seinen Spielern: Der "KSC wird sich zuhause nicht hinten reinstellen, werden agieren. Da müssen wir hellwach sei und die Fehler nutzen."