SSV Jahn Regensburg Wichtiger Dreier dank Knolls Hammer

Was für ein wichtiger Sieg für Jahn Regensburg: Gegen den 1. FC Kaiserslautern, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, setzte sich die Elf von Trainer Achim Beierlorzer verdient mit 3:1 (2:1) durch.

Ein Doppelpack von Sebastian Stolze und ein "Tor des Monats" von Marvin Knoll ebneten den Weg zum vierten Saisonsieg für die Oberpfälzer, die sich durch den Sieg zumindest für eine Nacht auf den 14. Tabellenplatz verbesserten und sich vor allem etwas Luft nach unten verschafft haben. Zu den "Roten Teufeln" sind es nun schon sechs Punkte Differenz. Die Vorgabe von Trainer Achim Beierlorzer, in diesem "wegweisenden Spiel" zu punkten, hat die Mannschaft damit mehr als erfüllt.

Stolze bricht den Bann

Die Oberpfälzer zeigten von Beginn an eine gute Körpersprache, auch wenn die Gäste zunächst ebenbürtig und stets gefährlich waren. Stolze (10.) brachte die Hausherren aber früh Führung. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Christoph Moritz (14.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, indem er den Ball in die Tormitte lupfte und Torwart Philipp Pentke überraschte.

Per Freistoß markierte Marvin Knoll (33.) noch vor der Pause das 2:1 für die Hausherren. Und was war das für ein Hammer! Aus gut und gerne 25 bis 30 Metern hämmerte Knoll die Kugel platziert in den Winkel. Nach dem Wechsel war es erneut Stolze (49.), der im Fallen zum 3:1 traf.

Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:1)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl (88. Gimber), Lais - Stolze, Adamyan (82. Freis) - Grüttner, Nietfeld (78. Sörensen). - Trainer: Beierlorzer

Kaiserslautern: Marius Müller - Ziegler, Vucur, Abu Hanna - Moritz, Seufert - Mwene, Guwara (46. Spalvis) - Atik (46. Osei Kwadwo) - Andersson, Shipnoski (61. Osawe). - Trainer: Strasser

Tore: 1:0 Stolze (10.), 1:1 Moritz (14., Foulelfmeter), 2:1 Knoll (33.), 3:1 Stolze (49.)

Zuschauer: 10.081

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)