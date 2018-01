2. Fußball-Bundesliga Nürnberg verpasst gegen Regensburg Sprung an die Tabellenspitze

Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach der Winterpause gab es ein 2:2 im Duell Mittelfranken gegen die Oberpfalz. Der 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg trennten sich unentschieden, Nürnberg verpasste dadurch den möglichen Sprung an die Tabellenspitze.

Der fränkische Aufstiegsmitfavorit musste mit einem 2:2 (1:2) gegen den starken Aufsteiger SSV Jahn Regensburg begnügen. Kapitän Hanno Behrens (10.) und Edgar Salli (49.) sicherten dem "Club" vor 26.231 Zuschauern im Nachbarschaftsduell zumindest noch das Remis. Marc Lais (6. Minute) und Marco Grüttner (28.) hatten die im Umschaltspiel sehr effektiven Gäste jeweils in Führung gebracht. Die Franken verbesserten sich vorübergehend auf Rang zwei, die Oberpfälzer bleiben Achter. Am Mittwochabend kann aber Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue noch am Club vorbeiziehen.

Schnelle Regensburger überraschen den "Club"

FCN-Coach Michael Köllner hatte vor dem Start noch "16 brutal schwere Spiele" für seine Nürnberger prognostiziert - und die Herausforderung Jahn Regensburg hatte es gleich mächtig in sich. Von seinen drei Zugängen in der Winterpause durfte nur der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Marvin Stefaniak von Beginn an auf der linken Außenbahn ran. Vor allem diese linke Seite mit dem defensiven Tim Leibold hatte mit den rasanten Vorstößen der Oberpfälzer aber mächtig Probleme. Gleich der erste Schuss von Lais zur Führung der Gäste saß.

In einem temporeichen Schlagabtausch gaben die Nürnberger aber durch einen Abstauber von Behrens schnell die Antwort. Die Regensburger zeigten sich taktisch clever und sehr effektiv beim Umschalten. Mitte der ersten Halbzeit erarbeiteten sie sich sogar ein Übergewicht. Nach einer Flanke über die linke Nürnberger Seite traf Grüttner zur erneuten Führung. Die Hausherren hingegen leisteten sich zu viele einfache Ballverluste und hatten sogar noch Glück, nicht mit 1:3 in die Kabine zu müssen. Bei den "Club"-Fans regte sich zurecht Unmut.

Regensburg bis zum Schluss gefährlich

Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff waren die Anhänger des FCN versöhnt. Taktgeber Kevin Möhwald spielte sich in den Strafraum durch und legte perfekt für Salli vor, der zum ersten Mal in dieser Saison traf. Der Offensivmann aus Kamerun verpasste in der 60. Minute nach einem Querpass von Mikael Ishak sogar noch die "Club"-Führung. Der SSV Jahn ging zwar nun längst nicht mehr das hohe Tempo aus Durchgang eins, konnte aber selbst in der Endphase immer wieder für Gefahr vor Nürnbergs Schlussmann Fabian Bredlow sorgen.