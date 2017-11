15. Spieltag Regensburg fegt Duisburg vom Platz

Jahn Regensburg ließ dem MSV Duisburg am 15. Spieltag nicht den Hauch einer Chance. Die Oberpfälzer holten sich die Punkte mit vier verdienten Toren.

Im Duell der Aufsteiger ging Regensburg schon in der achten Minute in Führung. Alexander Nandzik hatte den Ball aus dem Rückraum abgeschickt. Das Leder landete, leicht von MSV-Mann Bomheuer abgefälscht, direkt vor den Füßen von Grüttner. Der Jahn-Stürmer legte sich den Ball vor und zog erfolgreich ab. Duisburgs Tormann Mark Flekken hatte keine Chance das 1:0 zu verhindern. Die Gäste mussten jetzt mehr investieren.

Regensburg spielt wie beflügelt

Die Ernte fuhr allerdings wieder Regensburg ein. Jonas Nietfeld erhöhte in der 27. Minute zum 2:0. Pentke hatte den Angriff mit einem Abstoß eingeleitet. Geipl verlängerte die Kugel in den Lauf von Nietfeld, der mit hohem Tempo auf das Duisburger Tor zulief. Nauber wich zurück und verpasste den Moment, den Stürmer zu attackieren. Nietfeld konnte seinen Rechtsschuss abziehen und auf 2:0 erhöhen. Und der Höhenflug der Gastgeber ging weiter. Grüttner machte dieses Mal die Vorarbeit, Marc Lais (39.) konnte in der Mitte ohne Probleme zum 3:0 abschließen.

Jahn erhöht auf 4:0

Der MSV musste in der zweiten Hälfte auf Keeper Flekken verzichten, der nach einem Zusammenstoß mit dem Pfosten in der Kabine blieb. Ersatzkeeper Zeaiter übernahm und wurde schnell geprüft. Regensburg verwaltete geschickt die Führung und hatte sogar das 4:0 auf dem Fuß. Lais (74.) hatte freie Bahn, doch Zeaiter hielt sicher. Bis zur 87. Minute - da war der Ball dann doch drin. Joshua Mees konnte mühelos mit einem Aufsetzer einnicken. Der Sieg für die Oberpfälzer klar verdient.

SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg 4:0 (3:0)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl, Lais - Stolze (68. Mees), Adamyan (87. Gimber) - Grüttner, Nietfeld (66. George). - Trainer: Beierlorzer

Duisburg: Flekken (46. Zeaiter) - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Albutat - Oliveira Souza (53. Engin), Stoppelkamp - Tashchy, Iljutcenko (73. Onuegbu). - Trainer: Grujew

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma)

Tore: 1:0 Grüttner (8.), 2:0 Nietfeld (27.), 3:0 Lais (39.), 4:0 Mees (87.)

Beste Spieler: Grüttner, Nachreiner - Stoppelkamp, Engin Gelbe Karten: Nietfeld, Mees - Wolze (4), Schnellhardt (4)

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 13:10 Ecken: 3:2 Ballbesitz: 42:58 Prozent Zweikämpfe: 83:111