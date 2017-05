Abstiegskampf in der 2. Liga Würzburg und 1860 müssen liefern

Das Restprogramm des TSV 1860 München und der Würzburger Kickers hat es in sich. Am Wochenende müssen beide auswärts ran. Im Abstiegskampf ist das Motto klar: Verlieren verboten!

Dynamo Dresden - TSV 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

Die Relegationsspiele gegen Holstein Kiel vor zwei Jahren sind den Löwenfans noch in guter Erinnerung. Erst durch ein Tor von Kai Bülow in der Nachspielzeit hielten die Löwen damals die Klasse. Das sollte nie wieder passieren. Doch momentan belegen die Sechziger wieder den 16. Tabellenplatz. Erneut drohen die Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 3. Liga oder noch schlimmer: der direkte Abstieg.

Nach zwei 0:1-Niederlagen in Folge ist das Selbstvertrauen nicht gerade gewachsen. Nun steht der schwere Gang nach Dresden an. "Wir stehen auf einem Relegationsrang und müssen in Dresden unbedingt gewinnen", sagt Stefan Aigner. Sein Trainer Vitor Pereira bemüht ebenfalls Durchhalteparolen und rät seinen Spielern: "Kopf hochnehmen und weiterarbeiten. Dann werden wir uns auch für unsere Leistung belohnen."

Dynamo spielt eine starke Saison, belegt Rang fünf und hat im eigenen Stadion erst zwei Saisonspiele verloren. Andererseits können die Sachsen die Spielzeit locker ausklingen lassen. Die Aufstiegsplätze sind außer Reichweite, der Klassenerhalt ist längst unter Dach und Fach.

Restprogramm: Dynamo Dresden (A), VfL Bochum (H), 1. FC Heidenheim (A)

Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers (Samstag, 13.00 Uhr)

Kickers-Trainer Bernd Hollerbach im Kreise seiner Mannschaft

Die Würzburger Kickers kommen in der Rückrunde einfach nicht auf Touren. Nach Platz sechs zum Hinrunden-Ende gab es in der Rückrunde bislang keinen Sieg. Es folgte der Absturz auf Rang 15: "Man sollte uns nicht abschreiben", sagt aber Coach Bernd Hollerbach, der vor dem Match in Düsseldorf ein dreitägiges Trainingslager angesetzt hatte. "Damit können wir den Blick noch weiter schärfen und das Team kann sich ungestört auf die zweifelsohne schwere Aufgabe in Düsseldorf optimal vorbereiten", erklärte Vorstandschef Daniel Sauer.

Gegner Fortuna Düsseldorf geht es ähnlich. Die Talfahrt in der Rückrunde endete vorerst auf Platz 14. Trotz miserabler Punkteausbeute sieht Friedhelm Funkel sein Team zuletzt im Aufschwung. "Die Spieler haben die Lage erkennt und gehen vorbildlich mit der Situation um. Woanders wäre es hektischer." Geht auch das Match gegen Würzburg verloren, droht allerdings schon am Wochenende der Sturz in die Abstiegszone.

Restprogramm: Fortuna Düsseldorf (A), SV Sandhausen (H), VfB Stuttgart (A)

SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg (Samstag 13.00 Uhr)

Der 1. FC Nürnberg will sich in den verbleibenden Spielen anständig aus dieser insgesamt enttäuschenden Saison verabschieden. Auch nach dem Trainerwechsel (Michael Köllner für Alois Schwartz) hat sich nicht viel zum Positiven geändert. Zuletzt gegen den VfB Stuttgart gab es Licht und Schatten. Einer tollen ersten Hälfte (2:0) folgte nach der Pause der Einbruch. Am Ende ging die Partie noch mit 2:3 verloren.

Nach Ansicht von Köllner geht es in Sandhausen auch darum, die allerletzten Restzweifel am Klassenverbleib auszuräumen. Nürnberg hat auf die Abstiegszone sechs Punkte Vorsprung. "Solange der Deckel nicht drauf ist, ist der Deckel nicht drauf", sagte er.

Restprogramm: SV Sandhausen (A), Fortuna Düsseldorf (H), 1. FC Kaiserslautern (A)

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr)

Die SpVgg Greuther Fürth hat mit dem Karlsruher SC den ersten Absteiger zu Gast. Beim KSC werden die Weichen bereits für die 3. Liga gestellt - zuletzt spielten vor allem junge, entwicklungsfähige Spieler. Für die Franken ist das die Chance, noch ein paar Punkte sammeln und vielleicht noch an Dynamo Dresden vorbeizuziehen.

Restprogramm: Karlsruher SC (H), FC St. Pauli (A), 1. FC Union Berlin (H)