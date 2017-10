2. Bundesliga - 9. Spieltag Nicht nur Ingolstadt hadert mit der Punktausbeute

Beim FC Ingolstadt will man gegen Heidenheim weiter Punkte und Selbstvertrauen sammeln. Greuther Fürth würde sich gerne vom Tabellenkeller verabschieden, der 1. FC Nürnberg in der Spitze festsetzen und Jahn Regensburg endlich wieder Tore schießen.

FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr)

An eine sofortige Rückkehr in die 1. Bundesliga ist beim FC Ingolstadt mit Blick auf den aktuellen Tabellenstand nicht zu denken. Die Schanzer liegen mit elf Punkten aus zehn Spielen derzeit nur auf Rang 13. "Von oben brauchen wir nicht reden, das können wir nach der bisherigen Punktausbeute vorerst abhaken. Wir müssen eher nach unten schauen, schließlich ist der Abstand viel geringer", sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth vor dem Duell gegen Heidenheim.

Der Trainerwechsel hat bislang nicht den großen Schub nach vorne gebracht. Stefan Leitl, der Maik Walpurgis ablöste, konnte die erhoffte Wende noch nicht einleiten. Grundsätzlich unzufrieden ist man in Ingolstadt aber nicht. Man könne der Mannschaft "kämpferisch und spielerisch nicht viel vorwerfen. Was nicht passt, ist die Punktausbeute", so Jackwerth.

Mittelfeldmann Alfredo Morales spürt immerhin schon einen leichten Aufwärtstrend. "Das letzte Heimspiel gegen Darmstadt war überragend, daran müssen wir anknüpfen, Vollgas geben und unsere Fans mitnehmen!"

FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr)

Greuther Fürth will nach dem Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue nachlegen und endlich Abstand vom Tabellenkeller nehmen: "Die Situation bleibt schwierig. Das ist jedem bewusst. Aber wir müssen dranbleiben“, so Khaled Narey, der gegen die Sachsen offensiv auflief und mit seinem Treffer zum 1:0 frisches Selbstbewusstsein tanken konnte.

Allerdings treffen die Franken auf keinen leichten Gegner. Union Berlin kann drei Siege in Serie und eine Tordifferenz von 9:1 vorweisen. Damit sind die Hauptstädter wieder bis auf einen Punkt an die Aufstiegsränge herangerückt.

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr)

Beim 1. FC Nürnberg läuft es derzeit ganz gut. In den letzten fünf Duellen gingen die Franken vier Mal als Sieger vom Platz. Mit Platz drei in der Tabelle kann der Club vom Aufstieg träumen. Spielmacher Kevin Möhwald steigt vor dem Spiel gegen Dresden aber vorsorglich auf die Euphoriebremse: "Wenn du oben stehst, willst du da auch bis zum Ende bleiben. Die Saison ist aber noch lang," sagt der 24-Jährige.

Die Nürnberger sollten die Gäste aus Dresden aber nicht unterschätzen. Die lauern im Tabellen-Mittelfeld auf ihre Chance, weiter in Richtung Aufstiegsränge zu klettern. Die Bilanz der jüngsten sechs Partien kann sich sehen lassen. Bei zwei Siegen und einem Unentschieden trübt nur eine Niederlage Punktausbeute der Sachsen.

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Tabellenplatz 14 und eine Torflaute: Beim Aufsteiger aus Regensburg sehnt man sich nach einer Trendwende. Vier der vergangenen fünf Partien wurden verloren und das ohne eigenen Treffer. Der Einsatz stimmt: "Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden, wir haben gefightet, gekämpft und alles rein geworfen," so Achim Beierlorzer. Doch das Wichtigste fehlt bei den Oberpfälzern. "Wir müssen Tore schießen. Wir müssen jetzt genauso weiter arbeiten, wir werden unseren Weg genauso weiter gehen. Es gibt keine Alternative," analysierte der Coach nach der Heim-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Union Berlin.

Am Sonntag müssen die Regensburger in Aue auflaufen, wo die Gastgeber nach zwei knappen Niederlagen in Folge wieder einen Heimsieg feiern wollen.