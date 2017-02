3:2-Erfolg in Heidenheim Youngster führen den Club zum Sieg

Normalerweise kickt der erst 20 Jahre alte Sabiri in der zweiten Mannschaft des Club in der Regionalliga Bayern. Nach dem Weggang von Torjäger Guido Burgstaller rückte auf in die erste Mannschaft und macht dort Werbung in eigener Sache. Mit seinem Doppelpack in Heidenheim bescherte er dem FCN bei seinem zweiten Einsatz nun die ersten Punkte im Jahr 2017. Für das zwischenzeitliche 2:1 sorgte mit Patrick Kammerbauer ein weiterer Youngster (19). Durch den Sieg kletterten die Nürnberger in der Tabelle auf Rang acht.

Über 90 Minuten waren die Franken bei den sonst so heimstarken Heidenheimern die bessere Mannschaft. Vor allem in den ersten 20 Minuten und dann wieder ab dem 2:1-Führungstreffer zeigten die Gäste die klar bessere Spielanlage, waren zudem spritziger und ideenreicher.

Frühe Führung - Heidenheim schlägt zunächst zurück

Die frühe Führung erzielte Sabiri schon in der 4. Spielminute: Nach einer schönen Hereingabe von Kevin Möhwald war der Stürmer per Kopf zur Stelle. Auch danach war der FCN die etwas bessere Mannschaft. Heidenheim hatte in der ersten Hälfte kaum große Torchancen. Marc Schnatterer versuchte sich mit zwei Schüssen. Erst fünf Minuten vor der Pause war Tim Kleindienst zur Stelle und markierte den 1:1-Ausgleich. Tim Skarke hatte auf der linken Seite durchgesetzt. Seine flache Hereingabe verwertete Kleindienst direkt.

Kammerbauer beendet heidenheims Drangphase

Nach der Pause drückten zunächst die Gastgeber auf die Führung. Mit dem 2:1 durch Kammerbauer - ein herrliches Tor nach doppeltem Doppelpass mit Hanno Behrens - war der Fluss aber dahin. Danach eröffneten sich für die Gäste weitere Konterchancen, die erneut Sabiri zum 3:1 nutzte. Der 2:3-Anschlusstreffer durch John Verhoek kam für Heidenheim zu spät.

1.- FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Heidenheim: Kevin Müller - Philp, Mathias Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck, Gnaase (31. Thomalla) - Skarke (73. Halloran), Schnatterer - Kleindienst, Verhoek. - Trainer: Schmidt

Nürnberg: Kirschbaum - Kammerbauer, Margreitter, Hovland, Lippert (84. Djakpa) - Behrens, Mühl - Kempe (75. Hufnagel), Möhwald (88. Gislason), Sabiri - Matavz. - Trainer: Schwartz

Tore: 0:1 Sabiri (4.), 1:1 Kleindienst (41.), 1:2 Kammerbauer (68.), 1:3 Sabiri (79.), 2:3 Verhoek (90.+2)

Zuschauer: 13.300

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)