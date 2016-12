1. FC Nürnberg Nürnberger Christkind sieht spätes 2:1

Vor den Augen des Nürnberger Christkinds gab es auf dem Platz zunächst nicht viel Erwärmendes zu sehen. Höhepunkte einer insgesamt eher ereignisarmen Partie waren die drei Treffer: Zunächst brachte Hanno Behrens den Club in der 51. Minute in Führung. Jacques Zoua gelang in der 78. Minute zunächst der Ausgleich für die Gäste. Kurz vor Schluss markierte dann Burgstaller mit seinem 14. Saisontreffer den Sieg für den FCN, der sich damit in der Tabelle auf den neunten Tabellenplatz verbesserte.

"Der Sieg geht in Ordnung. Wir wurden heute für unsere Moral gelohnt, dass wir nach dem 1:1 nochmal Gas gegeben haben." Hanno Behrens

Der Wiederaufstieg in die Bundesliga dürfte in dieser Spielzeit dennoch kein Thema werden. Der Abstand auf den Relegationsplatz, den die Franken ja in der vergangenen Saison erreichten, scheint mit sieben Punkten Rückstand doch zu groß zu sein. Wer oben angreifen will, der sollte auch spielerisch etwas zu bieten haben. Und das zeigte der Club beim vermeintlich letzten Spiel von Burgstaller, der in der Winterpause abgegeben werden soll, zu selten.

Schmidt erkennt Club-Tor ab

Torchancen waren in den ersten 45 Minuten Mangelware. Einmal war der Ball aber doch im Tor. Doch Schiedsrichter Markus Schmidt entschied in der 21. Minute auf Abseits, als David Bulthuis die Kugel nach einer Hereingabe von Kevin Möhwald irgendwie über die Linie drückte. Eine Fehlentscheidung, wie die TV-Bilder zeigten.

Club nach dem Wechsel aktiver

Nürnbergs Laszlo Sepsi (l.) im Zweikampf mit Lukas Görtler

Erst nach dem Wechsel tat sich auf dem Spielfeld etwas mehr. Vor allem die Hausherren bemühten sich jetzt um etwas mehr Struktur in ihrem Spiel. Und das wurde prompt belohnt: In der 51. Minute zog Möhwald einen Eckball halbhoch auf den kurzen Pfosten. Behrens war mit dem Kopf zur Stelle - das 1:0 für den Club. In der Folge gab es noch die eine oder andere Gelegenheit, die ungenutzt blieb. Dafür schlugen die Gäste in der 78. Minute wie aus dem Nichts zu: Nach einem Eckball von Stieber gewann Zoua das Kopfballduell gegen Bulthuis, und der Ball zappelte plötzlich im Netz. 1:1 - und Nürnbergs Keeper Thorsten Kirschbaum muss sich fragen lassen, ob der Ball nicht haltbar gewesen ist.

Burgstaller mit seinem 14. Saisontor

Und dann brachte das Christkind den Franken doch noch Glück: Burgstaller markierte aus zwölf Metern den Siegtreffer für die Nürnberger. Eine Klasse-Aktion und der Schlusspunkt in dieser Partie. "Ich bin froph, dass der Ball reingegangen ist", sagte der Torschütze nach der Partie. "Ich denke, der Sieg war am Ende verdient."

1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:0)

Nürnberg: Kirschbaum - Brecko, Margreitter, Bulthuis, Sepsi - Petrak, Behrens - Kempe, Möhwald (67. Teuchert), Burgstaller (90.+4 Mühl) - Matavz (87. Gislason). - Trainer: Schwartz

Kaiserslautern: Pollersbeck - Mwene, Koch, Ewerton (62. Heubach), Gaus - Moritz, Ring (74. Dittgen) - Görtler, Stieber (87. Halfar) - Osawe, Zoua. - Trainer: Korkut

Tore: 1:0 Behrens (51.), 1:1 Zoua (78.), 2:1 Burgstaller (90.)

Zuschauer: 24.406

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)