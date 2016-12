Mit Remis in Winterpause 1860 und Fürth lassen Punkte liegen

Die Löwen empfingen zum Jahresausklang den 1. FC Heidenheim in der heimischen Arena - betreut vom dritten Trainer der Saison: Denis Buschujew. Assistiert wurde er von Vorgänger Daniel Bierofka, dem die A-Trainerlizenz fehlt und deshalb nur 15 Tage lang Chefcoach sein durfte. Die beiden veränderten ihre Startelf gegenüber dem 0:1 in Bochum auf vier Positionen: Adlung, Mölders, Claasen und Perdeday spielten für Lacazette, Liendl, Olic und Aigner. Letzterer leidete unter der Woche an einem Magen-Darm-Virus. Die Baden-Württemberger reisten als Vierter in die Landeshauptstadt, galten als Favorit gegen die Löwen. Die zeigten aber über weite Strecken eine sehr gute Partie und gingen auch in der 27. Minute durch Mölders in Führung - vor den Augen ihres Investors Hasan Ismaik.

Löwen mit zahlreichen Chancen

Große Aufregung in der 35. Minute, als Claasen vom Heidenheimer Abwehrspieler Feick im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Kempter verweigerte den Löwen zu Unrecht den Strafstoß. Spätestens in der 50. Minute hätte Mölders das 2:0 machen müssen, blieb aber beim Abschluss hängen. 15 Minuten später scheiterte Kapitän Mauersberger an FCH-Keeper Müller. In der 70. Minute rächte sich die schlechte Chancenverwertung der Gastgeber: Uduokhai holte Feick im eigenen Strafraum von den Füßen und der Schiedsrichter zögerte in diesem Fall keine Sekunde mit dem Elfmeterpfiff. Heidenheims Kapitän Schnatterer schnappte sich den Ball und ließ Ortega keine Chance: 1:1. Die Löwen ließen sich von dem Rückschlag nicht entmutigen, warfen weiter alles nach vorne. Buschujew brachte nochmal frischen Wind im Sturm mit Aigner für Claasen und Lacazette für Adlung. Allerdings vergebens - es blieb beim 1:1. Ärgerlich für die Hausherren; da war mehr drin.

Am Montag Präsentation des neuen Löwen-Trainers

Die Löwen sind offenbar fündig geworden auf der Suche nach einem neuen Trainer. Fest steht aber: Der ehemalige Weltklasse-Spieler Clarence Seedorf wird es nicht. Das bestätigte Präsident Peter Cassalette am Rande des Spiels, nachdem der holländische Coach das Spiel auf der Tribüne verfolgte. Angeblich nur, "weil er ein guter Freund der Familie Ismaik ist". Gleichzeitig teilte der 1860-Präsident mit, dass der Verein sich bereits mit einem anderen Trainer einig sei und dieser Anfang nächster Woche präsentiert wird. Den Namen Vitor Pereira wollte der 63-Jährige nicht ausschließen.

Fürth erspielt sich einen Punkt

Die SpVgg Greuther Fürth holte unter Interimstrainer Janos Radoki bereits den siebten Punkt im vierten Spiel. Und das, obwohl er in Berlin neben zahlreichen Verletzten auch noch auf Torhüter Balazs Megyeri verzichten musste. Der Ungar war Vater einer Tochter geworden und wurde durch Sascha Burchert ersetzt. Nach dem 1:1 bei Union Berlin verabschieden sich die Mittelfranken mit 21 Punkten auf dem Konto in die Winterpause.

Die 19.000 Zuschauer sahen ein munteres Spiel in der Alten Försterei. Berlins Abwehrspieler Leistner köpfte die Unioner nach einem Freistoß von Kroos in Führung. Die glückliche Führung der Hausherren in der 65. Minute. Berlin drückte, wollte nachlegen, Fürth hielt dagegen. In der 80. Minute glich der zwei Minuten zuvor für Bolly eingewechselte Dursun zum verdienten 1:1 aus. Ein ebenfalls kurioser Treffer: Fürstner wollte im Strafraum klären und traf Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus am Rücken. Von dort sprang der Ball zu Dursun, der ihn mit einem Drehschuss Richtung Tor brachte. Fürstner fälschte das Leder unhaltbar für Keeper Busk ins eigene Tor ab. Kurz vor dem Schlusspfiff war das Glück ebenfalls auf Seiten der Gäste: Brandys Abschluss landete am rechten Torpfosten und von dort im Aus.

Trainerfrage in Fürth noch ungeklärt

Ob Radoki auch über das letzte Zweitligaspiel 2016 Trainer bei den Fürthern bleibt, ist noch unklar. Dem Nachfolger von Stefan Ruthenbeck zufolge hat es mit der Vereinsführung noch keine Gespräche gegeben. Nach dem Union-Spiel werde man sich aber zusammensetzen. "Solche Gespräche müssen ohne Emotionen geführt werden und auf einer sachlichen Ebene stattfinden", sagte Radoki vor der Berlinreise.